Дипломатия не помогла, – в правительстве объяснили, почему применили Bayraktar на Донбассе

Украинские военные впервые применили на Донбассе ударные беспилотники Bayraktar TB2. Это был вынужденный шаг, поскольку оккупанты не реагировали на требования остановить обстрел позиций ВСУ.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Он создан при Минкульте как один из механизмов противодействия внешним угрозам, в частности – информационным атакам России.

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Дипломатия не сработала

В центре пояснили, что сначала ситуацию пытались уладить дипломатическими методами. В Вооруженных силах требовали, чтобы российские наемники прекратили атаку на украинские позиции, которая унесла жизнь военного. Впрочем, боевики не прекратили атаки. Поэтому главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отдал приказ о применении Bayraktar, чтобы остановить врага.

ВСУ предупредили, что будут реагировать на угрозы

. Bayraktar не пересекал линии соприкосновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы позиций ВСУ прекратились.

Все это подтверждает письмо к наблюдателям ОБСЕ, которое поступило от командования ВСУ. Военное руководство попросило проинформировать боевиков о требовании немедленного прекращения огня и других провокаций. "ВСУ оставляют за собой право открывать огонь в ответ, если будут угрозы здоровью и жизни военных", – говорится в документе.



Письмо к наблюдателям ОБСЕ / Фото Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Гуманность – даже к агрессору

По словам аналитиков, для сдерживания врага украинские военные применили боеприпасы MAM-C с наименьшей мощностью. Благодаря этому оккупанты остались живы и смогли отбежать от точки поражения. В центре пояснили, о чем свидетельствует такое ограниченное применение силы в ответ на провокации противника.

Речь идет о решимости ВСУ сдерживать врага и реагировать как на проявление его агрессии, так и о гуманности Украины. Даже к агрессору,

– заметили там.

Отметим, что в Кремле уже отреагировали на применение турецких беспилотников на Донбассе. Там традиционно возмутились тем, что Анкара предоставила Украине оружие. Спикер Путина цинично заявил, что продажа беспилотников Киеву якобы приводит к "дестабилизации" ситуации на Донбассе.