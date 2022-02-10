Це ще 2 підтвердження побоювань тепер вже британського прем'єра, який у штаб-квартирі НАТО попереджав своїх союзників, що саме найближчі кілька днів є "найнебезпечнішим моментом". Саме протягом цих найближчих днів Путін може таки наважитися на вторгнення в Україну, за словами Бориса Джонсона, у британської розвідки щодо цього є дуже "похмурі" передчуття.

Обратите внимание Данные до сих пор мрачные: разведка Великобритании не видит снижения угрозы со стороны России

Британська дипломатія не спрацювала

Передчуття британців ґрунтуються на двох факторах – перший, що за їхніми даними, Путін вже накопичив біля українських кордонів реальну "армію вторгнення": понад 70 тактичних батальйонних груп.

Другий момент – що Путін відмовляється їх від українських кордонів тепер відводити. На необхідності це зробити наполягала у Москві очільниця британського МЗС, але її двогодинні переговори із колегою Сергієм Лавровим закінчилися "нічим" – росіяни британців не почули.

Трохи докладніше про ці переговори – вперше за останні роки британський дипломат такого рівня завітав до Росії.

Після того, як російські "представники" ГРУ для отруєння родини перебіжчика-Скрипаля дозволили собі на території Великої Британії використання хімічної зброї Лондон фактично розірвав з Москвою дипломатичні стосунки.

"Про новини" на 24 каналі: дивіться відео

Але тепер от, для врегулювання кризи з можливим російським вторгненням в Україну, Лондон фактично переступив через себе й спробував відновити з Москвою дипломатію.

Утім, ця спроба виявилася абсолютно марною – Москва не почула закликів очільниці британського МЗС Ліз Трасс, яка 2 години на переговорах закликала росіян відвести свої війська від українських кордонів.

Повертаючись до заяви Бориса Джонсона в штаб-квартирі НАТО, що найближчі дні будуть критичними – розумію, чому він настільки песимістичний – британська дипломатія, виходить, не спрацювала.

"Найлогічніший" день для Путіна

Саме тому британці тепер очікують найгіршого – адже, погодьтеся, інакше б і тон розмови між Ліз Трасс та Сергієм Лавровим був зовсім іншим, і Москва не евакуйовували б своїх дипломатів із Києва. Саме про такі наміри Сергій Лавров і заявив на пресконференції по завершенню переговорів із британською делегацією.

Тепер два слова про те, про які ж "найближчі дні" можливого російського вторгнення говорив Борис Джонсон. Припускаю, мовиться про 20 лютого: день завершення Олімпіади в Китаї і день, коли для Путіна спаде китайська заборона відволікати світ від тих ігор.

Отметьте Путин пытается нападать внезапно, – Яковенко предположил, какова вероятность наступления России

Але також це день завершення російських навчань в Білорусі, де Путін вже накопичив 30 тисяч своїх вояків, а також винищувачі Су-35, ракетні комплекси далекої дії "Іскандери" та С-400.

З датою закінчення тих навчань треба розуміти, що направду, це ж лише кінцева дата, до якої росіяни мають в Білорусі завершити накопичення своєї армії вторгнення. Роблять вони це "накопичення і передислокацію" саме під приводом навчань.

Відповідно, до 20 лютого, до дня офіційного завершення "Союзної рішучості" концентрація російських військ і буде максимальною від запланованого.

Тобто дійсно саме на 21 лютого припадає, виходить, найлогічніший для Путіна день, щоб розпочати вторгнення в Україну. Це якщо він керується у своїх діях хоча б якоюсь логікою, а ми ж в тому маємо величезні сумніви.

Але ми також маємо і величезні сподівання, що жодного вторгнення не буде і всі ті прогнози про 21 лютого залишаться лише припущеннями та страшилками. Ми маємо такі сподівання, але і до вторгнення готуємось.

Україну готують до ймовірного вторгнення

Союзники нас також готують. Зокрема, ще 2 транспортних літаки із військовою допомогою приземлилися в Україні. Американці привезли ще 80 тонн боєприпасів, а от британці привезли амуніцію для територіальної оборони, зокрема, шоломи і бронежилети.

К теме Второй самолет за день: еще 80 тонн военной помощи прилетели из США

Привезли нам славетні британські кевларові Osprey Mk 4, і якщо коротко, то це найкраще з того, про що міг би собі мріяти військовий. Це навіть не жилет, а справжні вже обладунки – там і шиї захист, і боків, і навіть рукава до ліктя.

Такі в нас продаються новенькі і по 15 тисяч гривень, але ж тепер от в них, завдяки нашим британським союзникам, будуть безкоштовно екіпірувати вояків тероборони.

Борис Джонсон пообіцяв Україні ще більшої допомоги зброєю у разі російського вторгнення, хоча й каже, що це буде "справжня катастрофа", якщо до такого дійде.

Приблизно те саме сказала й литовська прем'єрка, коли анонсувала передачу Україні американських зенітно-ракетних комплексів Stinger. Інгріда Шимоніте нам побажала, щоб тими Stinger нам взагалі ніколи не знадобилося скористатися. І, як то кажуть, її б слова, та Богу в вуха…