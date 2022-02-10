Особое внимание международного сообщества к напряженной ситуации между Украиной и Россией предотвращает обострение войны. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский журналист Игорь Яковенко.

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"Очень тонкая грань, которая отделяет блеф и непосредственную подготовку (России к наступлению – 24 канал). Потому что в любом случае концентрация войск – это и есть подготовка к нападению. Является ли это торговлей угрозой, действительно ли это реальная подготовка к вторжению – зависит от многих факторов", – сказал Яковенко.

Вероятность вторжения крайне низка, – Яковенко

Сейчас СМИ и политикам Запада упрекают, что они нагнетают обстановку с ситуацией вокруг Украины. По мнению российского журналиста, это не так.

Игорь Яковенко сказал, что именно эта повышенная готовность, обостренное восприятие угрозы способствует тому, что Запад поставляет в Украину большое количество вооружений. То есть в определенной степени эта нервозность, которую нагнетает Запад словами "Россия нападет", предотвращает нападение.

Путин всегда пытается нападать внезапно. Он действительно придерживается своеобразных понятий – поведения питерской шпаны, когда удар наносят внезапно. С оккупацией Крыма все получилось, никто этого не ожидал. Игорь Яковенко Российский журналист

"Сейчас, после массовой подготовки, я считаю, что вероятность вторжения крайне низка, она близка к нулю. Но все может измениться, эта вероятность не является константой. Если Запад расслабится и Путин почувствует, что можно (нападать – 24 канал), эта возможность возрастет ", – сказал журналист.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. В то же время, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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