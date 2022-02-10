Підвищена увага міжнародної спільноти до напруження ситуації між Україною та Росією запобігає загостренню війни. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко.

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"Дуже тонка грань, яка відділяє блеф і безпосередню підготовку (Росії до наступу – 24 канал). Тому що у будь-якому випадку концентрація військ – це і є підготовка до нападу. Чи є це торгівлею загрозою, чи це дійсно реальна підготовка до вторгнення – залежить від багатьох факторів", – сказав Яковенко.

Ймовірність вторгнення вкрай низька, – Яковенко

Наразі ЗМІ та політикам Заходу дорікають, що вони нагнітають обстановку з ситуацією навколо України. На думку російського журналіста, це неправильно.

Ігор Яковенко сказав, що саме ця підвищена готовність, загострене сприйняття загрози сприяє тому, що Захід постачає в Україну велику кількість озброєнь. Тобто певною мірою ця нервозність, яку нагнітає Захід словами "Росія нападе", запобігає нападу.

Путін завжди намагається нападати раптово. Він дійсно дотримується своєрідних понять – поведінки пітерської шпани, коли удару завдають раптово. З окупацією Криму все відбулося, ніхто не очікував цього.

Ігор Яковенко

Російський журналіст

"Наразі, після масової підготовки, я вважаю, що ймовірність вторгнення вкрай низька, вона близька до нуля. Але все може змінитися, ця ймовірність не є константою. Якщо Захід розслабиться і Путін відчує що можна (нападати – 24 канал), ця можливість зросте", – сказав журналіст.

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