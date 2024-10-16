Впервые за 24 года в Вашингтон прибыли панды-дипломаты из Китая: что это значит

Почти год зоопарк в Вашингтоне оставался без панд, однако теперь Китай согласился прислать в США своих панд-диломатов. Этот шаг станет приятным событием в довольно напряженных отношениях двух стран.

Грузовой самолет FedEx с символическим названием "Panda Express" привез в Вашингтон двух трехлетних панд, сообщает CNN.

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Пекин восстанавливает "пандодипломатию" с США

Впервые за 24 года США получают панд от Пекина. Их зовут Бао Ли и Цин Бао, им по 3 года.

Ценный груз под надлежащей охраной доставили в Смитсоновский национальный зоопарк, где они останутся на правах аренды на 10 лет с ежегодной оплатой в 1 миллион долларов в поддержку усилий по сохранению природы в Китае.

Панды прибывают в США: смотрите видео

Персонал зоопарка будет допущен к пандам с 10 января, а широкой публике их покажут 24 января 2025 года.

Медведи будут находиться на карантине 30 дней, пока в зоопарке им обустраивают надлежащую среду для развития и активностей.

Предыдущая пара панд Смитсоновского института вернулась в Китай со своим детенышем в ноябре прошлого года, когда истек срок их аренды. Их слезно провожали, а зоопарк осталась без панд на 11 месяцев.

Восстановление пандодипломатии это положительное явление в напряженных отношениях США и Китая.

Во время церемонии проводов в понедельник возле базы Дуцзянъян директор Вашингтонского зоопарка Бренди Смит поздравила полувековое сотрудничество Смитсоновского института с китайскими партнерами по сохранению панд.

Эти любимые черно-белые медведи являются иконами в Вашингтоне, их обожают во всем мире. Наша команда и легионы поклонников с нетерпением ждут возможности приветствовать Бао Ли и Цин Бао в Смитсоновском национальном зоопарке,

– отметила она.

Бао Ли и Цин Бао

Бао Ли родился в юго-западной китайской провинции Сычуань, однако имеет и американские корни. Его бабушка родилась в Национальном парке США в 2013 году, а через четыре года вернулась в Китай. Его бабушка и дедушка Мэй Сян и Тянь Тянь жили в американском зоопарке 23 года, пока их аренда не закончилась в прошлом году.

У Бао Ли есть характер. Он очень напоминает мне своего дедушку Тянь Тяня,

– говорит Мариэль Лалли, смотрительница панд из Национального зоопарка.

Цин Бао же наоборот интровертная. Она часто спит на своей конструкции для скалолазания или отдыхает на дереве.

Она очень сдержанная. Она не всегда приходит, когда ее зовут, потому что предпочитает заниматься своими делами. Так что, она немного более независимая, чем Бао Ли,

– объясняет Лалли.

Она добавляет, что Цин Бао довольно маленькая, поэтому людям должна понравиться такая маленькая медведица.



Смотрительница панд Мариэль Лалли / Фото Evelio Contreras/CNN

Лалли провела 10 дней, знакомясь с двумя пандами на исследовательской базе в Дуцзяняне, городе, расположенном неподалеку от родной среды обитания медведей в пышных зеленых горах.

Рен Чжицзюнь, китайский смотритель, который ухаживал за двумя медведями на карантине, заметил большую разницу в их вкусах. Бао Ли любит побеги бамбука, он может съесть его вдвое больше, чем Цин Бао, которая зато больше всего любит морковь и яблоки.

История китайской дипломатии панд