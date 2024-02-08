Коррупция, домашнее насилие, расизм и любовные драмы: 4 истории о шпионах-дипломатах из России

Украинские хакеры передали агентству Molfar дампы почт 4 российских дипломатов. Анализ писем подтвердил, что кроме официальной работы выполняли и тайные шпионские задачи в интересах государства-агрессора, а потому являются пособниками военных преступников.

Украинские хакеры передали агентству Molfar дампы почт 4 российских дипломатов. Анализ писем подтвердил, что кроме официальной работы, они выполняли и тайные шпионские задачи в интересах государства-агрессора, а потому являются пособниками военных преступников. 24 Канал передает ключевые моменты из расследования коллег.

Кто не уберег свою электронную почту от украинских хакеров:

Александр Потемкин , торговый представитель России в Австрии (2016 – 2021), уроженец украинского Хуста.

, торговый представитель России в Австрии (2016 – 2021), уроженец украинского Хуста. Станислав Толкач , бывший российский дипломат в Хорватии.

, бывший российский дипломат в Хорватии. Василий Чечин , бывший руководитель представительства Россотрудничества в Марокко.

, бывший руководитель представительства Россотрудничества в Марокко. Сергей Ступарь – торговый представитель России, который до сих пор работает в Словакии.

Все 4 персонажа и дальше работают на государство-агрессора и под прикрытием продвигают российское влияние. Говорится не только о политической сфере, но и экономической, бизнесовой, образовательной. Александр Потемкин, хоть и сбежал в Израиль, но связей с коррумпированными российскими элитами не потерял.Станислав Толкач разбавляет работу шпиона своей любовной драмой и расистскими заявлениями. Василий Чечин оказывается в центре коррупционных схем и обвиняется в домашнем насилии. Сергей Ступарь и в дальнейшем открыто договаривается о партнерстве с бизнесами в Словакии.

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Ступар Сергей Кузьмич



Сергей Ступарь – "торговый представитель" России в Словакии с 2022 года

Ступарь живет и работает в Европе, распространяет российское влияние на страну ЕС.

Российское минеральное топливо для Словакии

SILK ROAD Slovakia s.r.o – компания, специализирующаяся на поиске поставщиков. В 2022 году Ступарь был на встрече с представителями этой компании, где они обсуждали возможности торговли между Словакией и Россией, учитывая "текущие экономические условия", имея в виду санкции и войну, которую развязала Россия в Украине. После встречи Ступарь подытожил в FB, что "словацко-российские торгово-экономические отношения сохраняют высокий потенциал, несмотря на санкции".

Словацкие сверла для российской оборонки

Летом 2022 года Сергей Ступар проводил переговоры с влиятельными представителями бизнеса Словакии. Там был Милан Мандак (слов. – Milan Mandak), генеральный директор компании "MASAM", занимающейся изготовлением сверл, фрез и другого оборудования. С Мандаком россиянин обсуждал планы на будущее: как поддерживать компании в условиях санкций, развивать производства в России, участие в российских выставочных мероприятиях 2022 года.

, что в России есть официальное торговое представительство этой компании, а на их сайте есть товарный каталог, в котором россияне гордо указывают, что с " MASAM " сотрудничает, в частности, с "Калашников Концерн", в состав которого входит Zala Aero, которая производит дроны "Ланцет".То есть вполне вероятно, что продукцию компании "MASAM" использует в производстве российская компания Zala Aero (о которой уже делали расследование ).

Виза для пророссийского словацкого депутата

Осенью Ступарь 2022 года получил письмо от Сергея Яниковского. Это сотрудник российского Минпромторга. В письме было обращение о предоставлении визовой поддержки председателю Словацкой национальной партии Андрею Данко и оформлении для него многократной въездной визы в РФ на период в один год. Андрей Данко (FB) был единственным европейским политиком, который 9 мая 2019 года посетил военный парад в Москве.

Содействие инвестированию в Россию – кремний для российских ракет

В октябре 2022 года Роберт Матейович, главный редактор издания "Dimenzie", написал Ступарю с просьбой посодействовать "группе словацких инвесторов, которые хотели бы инвестировать в Россию". Речь идет о проекте по производству кремниевых слитков, которые являются сырьем для изготовления полупроводниковых микросхем. Матейович в письме россиянину писал, что в селе Цинобаня "при щедрой помощи муниципалитета" можно реализовать проект по производству кремниевых слитков. В том селе расположен индустриальный парк, который можно продать вместе с землей. Матейович отмечает, что "цена продажи земли вместе с залами и зданиями сейчас составляет 640 тысяч евро". Ориентировочная сумма инвестиций составляет около 4 миллионов евро.

Кремниевые слитки играют ключевую роль в развитии современных военных технологий, в том числе и ракетостроения. Они являются основой для производства кремниевых пластин, из которых далее делают интегральные схемы и различные электронные компоненты. Эти элементы критически важны для систем управления ракетами.Они обеспечивают точность навигации и управления. Кроме того, кремниевые слитки используются в производстве военного оборудования: от радиолокационных систем до электронных прицелов.

А еще Матейович просил у Ступаря денег для финансирования его издания.

Индюшиные яйца, вентиляции, руда, бетонные опоры

В октябре 2022 года Ступарь встретился с исполнительным директором компании "Adrian group" – словацким производителем теплового и вентиляционного оборудования. Обсуждали продолжение сотрудничества, взаимодействия при поставке оборудования российским заказчикам, поиска новых логистических возможностей и участия в экспортных форумах и выставках в России в 2022 году. Например, в феврале 2023 года представители "Adrian group" посетили выставку "АкваТерм-2023" в Москве. В том же месяце Ступарь встретился с главой компании "BRANKO Nitra a.s." – Владимиром Хорватом – относительно реализации инвестиционного проекта по строительству инкубатора на 4,5 миллиона яиц индейки в республике Татарстан.

Сергей Ступарь переписывался с сотрудником компании АО "ХК "Металлоинвест" Андреем Чуриловым о поставках концентрата руды и железорудного окатыша из России на Кошицкий металлургический комбинат в Словакии. А директор компании "Castor@Pollux group" Ян Баджгон рассказывал в письме к Ступарю, что несмотря на трудности с их реализацией в условиях санкционных ограничений, компания намерена продолжать работать в России.

В январе руководитель компании PLD Уильям Гановский пообещал возобновить инвестиционный проект по строительству завода, где производят бетонные опоры для линий электропередач. Их планируют установить в российском Таганроге. Проект предусматривает инвестиции в размере 4 миллиона евро. Словацкий предприниматель даже зарегистрировал совместное с российским партнером предприятие в государстве-агрессоре и готов перейти к основной стадии реализации проекта.

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Поэтому Ступарь сейчас активно работает над содействием словацким политикам и предпринимателям в сотрудничестве с Россией (это происходит на фоне реванша пророссийской партии на выборах и возвращения к власти Роберта Фицо). А до того Ступарь непосредственно наращивал сеть связей также в Чехии, Испании, США, имея бэкграунд работы в российской Госдуме до 2014 года.

Так, 10 октября 2013 года Ступарь получил концепцию "нового учебно-методического комплекса по отечественной истории", который содержит перечень "трудных вопросов истории России", включая пункт "присоединение Украины к России (причины и последствия)". Был среди делегации государственной думы РФ в Вашингтон в 2012 году.

Ступарь участвовал в деятельности дома России в Барселоне в 2012 году и был членом Патроната этого фонда. Он должен был докладывать о финансировании деятельности дома в конце 2012 – 2013.

В течение 5 лет, с 2014 по 2019 год, Ступарь работал в Торговом представительстве России в Праге. Своей бывшей коллеге, Веронике Романишиной, неоднократно писал о том, как ему нравится не быть в России: "Я работаю, адаптируюсь, привыкаю к новой роли и жизни. Здесь все хорошо, это совершенно другая реальность... нормальная жизнь... Как дела у вас в ГД (ред. – Госдума, нижняя палата российского парламента)? Отсюда все выглядит по-другому, какая-то мышиная суета и праздник абсурда... ну, хорошо...".



Скриншот переписки Ступаря / Агентство Molfar

В июле 2017 года в одном из интервью (1, 2) Ступарь заявил, что волновался из-за своего приезда в Чехию и санкций против России. Но "изнутри ситуация выглядела иначе": "Чешское предпринимательское сообщество не изменило своего отношения к российскому бизнесу, при этом вектор отношений переместился с федерального уровня на региональный".

Недвижимость в Латвии

В июне 2016 года россиянин получил сообщение о том, что организация "CLOVEK V TISNI" к годовщине вывода советских войск из Чехословакии выпустила специальную подборку "Военные ушли, шпионы остаются", в которой говорится о раздутом по численности посольстве, российских шпионах и российской пропаганде.

До конца января 2011 года Ступарь активно вел переписку с Максимом Тахтамировым из Риги по поводу покупки имущества. Ступарь подчеркивал, что средства, которые планирует потратить на покупку, имеют легальное происхождение – получены от продажи другой недвижимости. Тахтамиров затем подтвердил открытие банковского счета для осуществления операции, и указал на необходимость перевода 145 740 евро, из которых 142 500 евро предназначались для оплаты недвижимости.

Эту недвижимость приобрели на имя жены Ступаря – Натальи Крючковой. Адрес недвижимости: поселок Гарциемс, Латвия, Mazā Ķiršu iela 30, Garciems, Carnikavas pagasts, LV-2163.

В 2018 году Ступарь продал недвижимость в Московской области, которая включала земельный участок на 400 кв.м и садовый дом со вспомогательными сооружениями площадью 53,9 кв.м, расположенными в городе Клин. Эта сделка была оценена в 975 тысяч рублей.

Семья Ступаря

Крючкова Наталья Викторовна – 28.05.1969 года рождения, natalya16042018@gmail.com – жена, работала в школе. Вероятно, Наталья или сам Сергей Ступарь не могут иметь детей, поэтому у них двое названных: Андрей (11.12.2002 года рождения), которого усыновили в 2008 году, и Яну, 2011 года рождения, удочеренную в 2014 году.

В переписке Сергея Ступаря его жена Наталья часто говорит о здоровье Андрея, ведь у него инвалидность. В письме от 18 ноября она подробно описывает, как провели каникулы в поликлиниках, проходя курсы лечения для исправления осанки Андрея, включая массажи, гимнастику и использование специального тренажера.

С сентября 2014 года Андрей Ступарь начинает обучение в Праге, где посещает школу при посольстве РФ. Сейчас он учится в Москве.

Чечин Василий Олегович



Василий Чечин

Email: chechin_v@mail.ru

Свою карьеру Чечин начал в "Россотрудничестве". Работал в Египте и Конго. В марте 2012 года был руководителем представительства "Россотрудничества" в Марокко.

Там в апреле 2013 года Чечин выступал на Первой региональной конференции молодежных организаций российских земляков стран Ближнего Востока и Африки в Аммане имел доклад "Наш русский мир". Он отмечал, что большинство участников секции – дети от смешанных браков между марокканцами и гражданами государств, которые ранее были оккупированы СССР. Мол, а в основе этого объединения – любовь к России, ее культуре, обычаям и языку. В секции создали отделы русского языка, культуры и образования.

Кумовство, "откаты" и джинса

В июле 2013 года Чечин обратился к Ефремовой Ларисе, заместителю директора "Россотрудничества", и попросил помочь марокканской гражданке Бритель Валаа получить государственную стипендию для обучения в России.

В следующем году ходатайствовал о поступлении марокканского абитуриента Али Брахими Хамзу – родственника влиятельного префекта в Рабате – в Астраханскую государственную медицинскую академию.

Здесь можно проследить целую серию случаев, когда Чечин выступал "посредником".

Вероятно, за поступление марокканских граждан в российские университеты, Чечин получал "откаты". Но на этом его коррупционная деятельность не заканчивается.

В 2014 году Чечин получил письмо от главного бухгалтера представительства "Россотрудничества" в Марокко. Тот сказал, что СМИ (название не было указано) не опубликует бесплатно их статью, поэтому он поедет в редакцию и узнает, сколько это будет стоить.

В 2022 году Чечин вернулся в Москву. В январе заключает договор о популяризации российского высшего образования в Марокко и привлечении иностранных студентов к обучению в РФ на платную форму обучения.

Чечин как лицо компании SARL ARESMA PRIVEE и ООО "РАКУС", имел связи с Нуцаловым Авбакаром Хатиповичем, гендиректором Rakus. В июне 2022 года Чечин написал письмо для брата Авкабара, Али Нуцалова из "РАКУСа", который также был его партнером по вышеуказанному контракту. В нем он отметил, что Авкабар "кинул" его. Вероятно, тот договор был создан для "отмывания" средств, а в августе 2022 года на "Ракус" был написан донос, после которого уволили весь отдел образования.

"Корабль тонет" и "стране нужен новый Сталин" – что говорит о России шпион Чечин

Чечин пользуется примитивной российской соцсетью "однаклассники". В 2016 году отправлял своим друзьям и родственникам ссылки на пропагандистское сообщество "Антимайдан и нас 946000 с нами Правда и Бог!".

Фрагменты "душевной" переписки Чечина с друзьями:

Вместе с тем Чечину не нравится ситуация в самой России. Об этом он пишет своим друзьям Юрию Морозову и Янине Энзанзе (enzanzajanina@yahoo.fr), которая ранее работала в российском культурном центре в Конго.

Когда же Украина начала борьбу в рамках полномасштабного вторжения, в начале 2022 года Василию и это не понравилось, потому что ситуация на фронте его "не радует", о чем он пишет своему другу Юрию в апреле и октябре 2022. В октябре 2022 года Юрий Морозов написал Василию, что его отдел перевели на производство ракетных комплексов "Искандер", на что тот ответил: "Куйте победу! Или мы их, или они нас".

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Василий Чечин – домашний тиран

Сын Василия обвиняет его в домашнем насилии. В октябре 2009 года он написал письмо, где обвинил отца. В ответ Василий пишет, мол, жена первая на него напала и ударила его по голове "что у меня с переносицы очки слетели" и что это третий раз, когда жена его так бьет.

В июне 2017 жена Василия, Мария, отправила ему письмо, где указала, что дочь Тамара "либо больна, либо бес вселился". Чечин ответил, что у нее раньше случались "взрывы ненормального придурковатого смеха" и что "то ли бес, то ли нет – но лечиться надо".

Толкач Станислав, которому некомфортно работать в МИД России

Станислав Толкач

Толкач Станислав Николаевич

Emai: lstolkach@mail.ru, stantolkach@yahoo.com, stolkach23@gmail.com,

Телефон: +79164299038

Skype: elsovietico2

"Потрепанный город" и "радничко-селячки" – так описывает этот российский дипломат Хорватию и город Загреб, когда работал старшим советником в Посольстве России в Хорватии, занимался там внешней политикой (2017 – 2022 гг). По его мнению, Хорватия – "провинциальная страна". Там Толкач пытался продвигать российскую позицию против Украины – в феврале 2019 года он писал с просьбой обсудить с представительницей Министерства иностранных и европейских дел Хорватии Кристиной Лаховски Украину и ситуацию в Керченском проливе (когда Россия атаковала украинские катера в нейтральных водах – ред.).

В 2021 году Толкач подавал заявку на работу в ОБСЕ, но, похоже, не сложилось. Впоследствии вернулся в Россию и с лета 2022 года работает в МИД РФ, в департаменте новых вызовов, отделе противодействия терроризму. В апреле 2023 года Толкач сдавал экзамен, вероятно, для повышения квалификации.

В письме от 13 января 2023 года Толкач писал, что ситуация в МИД очень непростая, но он решил там сидеть и "отбывать номер".

Любовная драма российского дипломата

Личная жизнь Станислава Толкача похожа на российскую мелодраму. В 2009 году еще был женат на Наталье Толкач. В то время, когда жена проходила лечение в клинике в России, он, похоже нашел себе другую. Видимо, брал пример с шефа, главы российской дипломатии Сергея Лаврова, имеющего дополнительную "неофициальную" жену.

В частной переписке Толкач писал о депрессивном состоянии жены, а с июня 2009 года он вел активную переписку с некой Анной Мокиной. Она также была в то время замужем. Переписка в подобном стиле продолжалась несколько следующих месяцев. В письмах с братом за июнь 2009 года указывал, что у "жены поехала крыша" и та не дает ему жить. Об этом же упоминал и в переписке с другом в июне 2009 года.

Первая жена Толкача (у которой "ехала крыша") умерла в начале 2010 года, после аварии женщина получила кровоизлияние в мозг.

Через несколько лет Толкач трактовал те события по-своему и повесил все на любовницу. В декабре 2018 года Толкач обвинил Анну Мокину в смерти жены – писал, что в 2009 году его миссия была в том, чтобы уничтожить его семью. А уже в 2022 году имел отношения с другой женщиной – Лобановой Марией, которая, вероятно, также работает в российском посольстве, ведь предыдущая их переписка касалась договоренности о встрече с послом.

Православие, расизм, "сильная рука" – личные взгляды российского дипломата

В голове российского дипломата Толкача сочетаются вещи, которые сложно представить вместе. Например, он неоднократно замечал, что является православным, и более того, любит размышлять над вопросами религии. Но при этом проявляет интерес к атеистическому по сути коммунизму и считает, что это "хорошая идея", хоть и несовершенная. Он также проявляет признаки ксенофобии – неоднократно заявлял как ненавидит "азиатские и кавказские физиономии".

Вероятно, он сторонник теории заговоров, потому что считает, что в современном глобализированном мире стало меньше самостоятельных лидеров, а Макрон или Зеленский – чьи-то ставленники.

Станислав Толкач, в свое время работал в посольстве России в Никарагуа. Там он познакомился с женой российского посла в этой стране – Натальей Дьяконовой. В регулярной переписке они обмениваются мнениями на темы политики, истории, а также делятся личными переживаниями. В том числе и в отношении российско-украинской войны.

В декабре 2019 года Толкач высказал мнение, что России нужна "железная рука". Он также считал, что страна рано или поздно придет к социализму. При этом Сталина дипломат назвал "великой исторической личностью". В своих письмах к Дьяконовой Толкач также говорит, что работать в МИД России некомфортно. Но по состоянию на конец 2023 года до сих пор не уволился.

В феврале 2022, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Толкач обсуждает эти события с Дьяконовой. Она выражала поддержку действиям России, называя их "ювелирной работой" и выражала пренебрежение к Западу. В письме от марта 2022 года Дьяконова называет российского диктатора Владимира Путина "молодцом", который смог дать отпор "наглым натовским гориллам".

В размышлениях о геополитике и войнах Толкач обвиняет кого угодно, кроме самой России. Такая логика присуща ему давно. Еще в 2013 году он посылал дочери статью, где автор рассуждает, что виновники всех мировых войн – британцы и Запад. Цель же этих войн была – ослабить Россию. Все вокруг – враги и хотят забрать кусок российской земли.

Семья Толкача:

Луцков Николай Демьянович – вероятно, отец Толкача: его имя было указано в теме письма, где Толкач обсуждает с Екатериной Луцковой приезд отца.

Луцков Анатолий Демьянович – дядя. В октябре 2022 и мае 2023 годах получал письма с литературными произведениями Анатолия Луцкова, который работал переводчиком в Танзании с советскими специалистами по сельскому хозяйству.

Толкач Александр – брат. С 1999 по 2004 год также был российским дипломатом, с 2010 по 2014 работал в ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова и проживал в Киеве, где в 2012 году его посещал Станислав. В 2014 переехал в США, а в 2019 указывает своей локацией Кипр.

Толкач Александр Александрович – вероятно, названный отец. З 1975 года работает на дипломатической службе. Вероятно, из-за его командировки Станислав Толкач учился в школе в Белграде.

Толкач Людмила Алексеевна – вероятно, мать. С 1969 по 2002 год преподавала в московском Институте международных отношений (МГИМО).

Толкач Дарья Станиславовна – дочь. Вероятно, училась в школе при российском посольстве в Венгрии, где в то время работал ее дед – Толкач Александр. В общении Толкач также упоминал, что дочь осталась с его родителями после смерти жены Натальи. Получила бакалавра в московском институте международных отношений, затем поступила в Высшую школу экономики, где изучала медиа. 27 мая 2022 вышла замуж за Василюка Антона Викторовича. Контакты: daria_tolkach@mail.ru, +79166084058, TG ID: 163826163.

Гортэ Ольга Владимировна, 08.11.1969 г.р. – жена с 2012 года. Познакомились с ней в школе в Белграде, предположительно тоже из семьи дипломатов. У нее есть сын Антон от предыдущего брака. 17 июня 2021 у них родился общий сын – Глеб. Контакты: OK, +79091535455, TG ID: 2075265575.

Потемкін Александр Иванович

Александр Потемкин

Соцсети: FB

Email: apotemkin2008@mail.ru

Рожденный в Украине Потемкин С 1996 по 1998 год работал заместителем Председателя ЦБ РФ. С 1997 по 1998 год был членом Межведомственной комиссии СБ РФ по международной безопасности. С 1999 по 2000 год занимал должность советника правления банка ВТБ. С августа 2010 по декабрь 2014 занимал должность председателя Наблюдательного Совета украинской фондовой биржи ПФТС. С 2015 по 2021 год работал торговым представителем РФ в Австрии.

Потемкин родился в Украине, в городе Хуст, Закарпатской области.

Дипломат отдыхает в Люксембурге и Испании. В ноябре 2008 года он планировал поездку на Майорку, популярный испанский остров. Среди потенциальных участников были еще его приятель – Павлов Сергей Валентинович, который в то время занимал должность исполнительного директора в банке East-West United Bank в Люксембурге (pavlov0088@gmail.com) и, вероятно, Жено Креке (Jeannot Krecké), тогдашний министр экономики Люксембурга.

Павлов Сергей упоминал в переписке, что обсудил с министром возможность его участия в отпуске после июньских выборов. Также Александр выразил надежду, что в Люксембурге министры не теряют свои человеческие качества на высоких должностях так быстро, как это бывает в России.

Финансовые сделки кремлевского агента в Украине и Австрии

В августе 2010 года Александр Потемкин получил электронное письмо от Олега Белинского (belinskyo@mail.ru), который, вероятно, работал на Фондовой бирже ПФТС в Украине. В письме Белинский обсуждал свой план по расширению использования российского рубля в Украине и упоминал разговор между Дмитрием Медведевым и Януковичем по этому поводу. В том же месяце Александр переписывался с Сергеем Павловым, выражая сложности в работе с киевской фондовой биржей.

Согласно ответу Константина Вайсмана, Председателя правления украинского АО "ВТБ Банк" в феврале 2017 года, Александр продал акции украинской Фондовой биржи ПФТС на сумму 35,9 тыс. гривен в декабре 2016 года. Однако из-за неполного пакета документов средства были возвращены на его инвестиционный счет. В том же месяце он получил пересланное письмо от Сергея Дубинина, члена Наблюдательного совета банка ВТБ, в котором отмечалось, что у Александра возникли проблемы в украинском отделении банка ВТБ. Эти проблемы пытались решить через предоставление доверенности его сестре Галине Демух, которая на тот момент проживала в Украине.

В роли торгового представителя России в Австрии в 2016 году Александр участвовал в 11 совместных российско-австрийских проектах, общей суммой около 4,3 миллиарда долларов, как это указано в электронном письме от января 2016 года.

"Против страшной войны"

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Александр Потемкин вместе с женой уехали из России.

На этом можно было бы поставить точку, но тесные политические связи с РФ не отпустили Потемкина. В июле 2022 года Потемкин еще платил налоги в России – 289 600 руб. В январе 2023 года переписывался в FB с главой "Содружества Профессионалов Финансового Рынка" Алексеем Мамонтовым (FB).

Известно, что в это время он уже получил кредитку израильского банка Leumi. В том же месяце он бронировал авто через сервис SIXT в израильском городе Хайфа. В феврале 2023 года Потемкин получил письмо от школы для изучения иврита "Ульпан Шели", в котором отмечалось, что он регистрировался на их сайте.

Недвижимость в Германии

В декабре 2009 года Александр вместе с женой Татьяной приобрели недвижимость в немецком городе Гармиш (нем. – Garmisch) на сумму 529 200 долларов:

Garmisch, Blatt 1178, (Rieberkopfstr. 41, 41a, 43, 43a), Hause B, № 4;

Garmisch, Blatt 11796, Hause B, № 6 (вероятно, подвальное помещение);

Garmisch, Blatt 11819, Hause B, № 8 (вероятно, паркоместо).

Личная жизнь

Как у его коллеги Толкача, была любовница, переписывался с которой с 2009 по 2021 год. Звали ее Ирина Украинская, она из Москвы. В августе 2011 года Ирина отправила письмо, где было указано, что она забыла отправить некоторые статьи, поскольку "была очарована приятным вечером". А в мае 2016 года написала, что планирует поехать в Вену, и спросила, может ли остаться у Александра в гостинице и получила от него согласие.

Типичная российская дипломатия

Некоторые из этих так называемых дипломатов являются открытыми расистами. Они ненавидят Украину и обожают Путина, поддерживают и прославляют войну. Важно, чтобы международное сообщество оставалось бдительным и принимало меры, чтобы противодействовать не только открытой, но и скрытой российской агрессии. Но, как видим из их личных переписок, далеко не всем нравится российский уклад: кто-то бежит в Израиль, кому-то не комфортно работать в МИД, кто-то наслаждается жизнью в "загнивающей" Европе, считая Чехию страной возможностей, где государство делает все для людей.