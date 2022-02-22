Об этом американские дипломаты сообщили в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

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Дипломаты вернутся в Украину

Работники посольства США в Украине в ночь на 22 февраля находились в Польше. Впрочем, дипломаты намерены вернуться в Украину уже завтра, 23 февраля. "Мы будем возвращаться во Львов в большинство дней", – пояснили там.

Почему дипломаты не ночуют во Львове

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен пояснил, как будут работать дипломаты США в Украине. По его словам, они будут продолжать работу во Львове, но не будут оставаться там ночевать.

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