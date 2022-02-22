О переезде посольства Великобритании во Львов сообщили 18 февраля. Причиной такого поступка стало опасение полномасштабного вторжения России в Украину.
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Госпожа-посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс рассказала, что дипломаты продолжают свою работу во Львове.
Я продолжаю работать во Львове со своей командой. Я настоятельно советую гражданам Великобритании покинуть страну, пока доступны коммерческие путешествия,
– отметила Симмонс.
Она добавила, что британцы, которым необходима помощь, могут позвонить в посольство по номеру +380 44 490 3660 или посетить их официальный сайт, где можно ознакомиться с новейшими советами и информацией о путешествиях.
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"Легитимизация" боевиков и массовый переезд посольств: коротко
- Из-за угрозы вторжения России в Украину во Львов решили переехать посольства многих стран – Германии, Великобритании, США, Канады и Австралии.
- После этого президент России Владимир Путин 21 февраля цинично "легитимизировал" боевиков на Донбассе.
- По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, такие действия являются нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Кроме этого, премьер добавил, что вторжение России в Украину может произойти в ближайшие дни.
- Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид 21 февраля заявил, что посольство страны тоже переедет из Киева во Львов. Такое решение приняли после оценки российской угрозы.
- Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн осудила действия Путина. Она заявила, что Австралия закрывает свое посольство во Львове и советует согражданам срочно уезжать из Украины.
- В свою очередь, американские дипломаты будут продолжать работать во Львове. Однако ночевать они будут ездить в Польшу.
- В то же время генеральные консульства России во Львове, Одессе и Харькове прекратили принимать граждан.
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Полный текст сообщения Мелинды Симмонс:
Я продолжаю работать во Львове со своей командой. Я настоятельно советую гражданам Великобритании покинуть страну, пока доступны коммерческие путешествия. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужен совет или помощь, по номеру +380 44 490 3660 или посетите http://gov.uk, чтобы получить новые советы и информацию о путешествиях.