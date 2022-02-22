Про переїзд посольства Великої Британії до Львова повідомили 18 лютого. Причиною такого вчинку стало побоювання повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Британців закликали покинути Україну

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс розповіла, що дипломати продовжують свою роботу у Львові.

Я продовжую працювати у Львові зі своєю командою. Я наполегливо раджу громадянам Великої Британії покинути країну поки доступні комерційні подорожі,

– зазначила Сіммонс.

Вона додала, що британці, котрим необхідна допомога, можуть зателефонувати у посольство за номером +380 44 490 3660 або відвідати їхній офіційний сайт, де можна ознайомитися з найновішими порадами та інформацією щодо подорожей.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми перебуваємо під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!



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Повний текст допису Мелінди Сіммонс:

"Я продовжую працювати у Львові зі своєю командою. Я наполегливо раджу громадянам Великої Британії покинути країну, поки доступні комерційні подорожі. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам потрібна порада чи допомога, за номером +380 44 490 3660 або відвідайте http://gov.uk, щоб отримати найновіші поради та інформацію щодо подорожей".