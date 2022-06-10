Директив "снести Суворова" не будет, – в Минкульте объяснили, как будет проходить дерусификация

В результате полномасштабной войны России в Украине значительно активизировались процессы дерусификации и декоммунизации, направленные на то, чтобы заменить все, связанное с Россией и Советским Союзом, на собственно украинское.

Минкульт создает Экспертный совет по вопросам дерусификации

О том, как будут проходить процессы дерусификации и декоммунизации на брифинге рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, сообщает 24 канал. По его словам, чтобы все было законно и нормально создадут специальный Экспертный совет, который как совещательный орган будет заниматься этими вопросами и будет действовать при Минкультуры и Украинском институте национальной памяти.

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Органы местной власти будут общаться с обществом, чтобы прийти к общему знаменателю и найти решение вопросов, связанных с дерусификацией. Далее они будут координировать его с тем же Экспертным советом.

Как рассказал Ткаченко, после новости о создании специального органа по дерусификации и декоммунизации, у украинцев появилось много вопросов относительно того, будет ли Минкульт сносить памятники и переименовывать улицы. Ответ прост – самостоятельно министерство этого делать не может.

Большинство этих вопросов относятся к полномочиям местных администраций, а Минкульт может лишь рекомендовать им сделать то или иное – демонтировать памятники советским деятелям, отказаться от постановок русских пьес в театрах или переименовывать какие-то улицы.

Мы можем только рекомендовать и предоставим эти рекомендации по результатам круглых столов. Но там не будет написано директивно "снести Суворова или Екатерину II". Там будут аргументы, каким образом можно подходить к этому процессу,

– объяснил глава Минкульта.

Окончательные решения все же будут приниматься на местах. Однако Ткаченко подчеркнул, чтобы все происходило в законных рамках, важно, чтобы органы местного самоуправления имели подобные Экспертные советы.

"Что касается самой дерусификации, то работа в скором времени начнется. Уже есть состав экспертного совета. Сегодня-завтра можно будет ознакомиться с его участниками. Уже есть ряд приглашенных экспертов, которые должны войти в состав Совета, сегодня будет завизирован документ", - рассказал Александр Ткаченко. .

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