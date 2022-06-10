Мінкульт створює Експертну раду з питань дерусифікації

Про те, як саме відбуватимуть процеси дерусифікації та декомунізації на брифінгу розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, повідомляє 24 канал. За його словами, аби усе було законно та внормовано створять спеціальну Експертну раду, яка як дорадчий орган опікуватиметься цими питаннями та діятиме при Мінкультури та Українському інституті національної пам'яті.

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Органи місцевої влади комунікуватимуть з суспільством, аби дійти до спільного знаменника та знайти розв'язання питань, пов'язаних з дерусифікацією. Далі вони координуватимуть його з тією ж Експертною радою.

Як розповів Ткаченко, після новини про створення спеціального органу з питань дерусифікації та декомунізації, в українців з'явилося багато запитань щодо того, чи буде Мінкульт зносити пам'ятники та перейменовувати вулиці. Відповідь проста – самостійно міністерство цього робити не може.

Більшість цих питань належать до повноважень місцевих адміністрацій, натомість Мінкульт може лише рекомендувати їм зробити те чи інше – демонтувати пам'ятники радянським діячам, відмовитися від постановок російських п'єс у театрах чи перейменовувати якісь вулиці.

Ми можемо лише рекомендувати, і надамо ці рекомендації за результатами круглих столів. Але там не буде написано директивно "знести Суворова чи Катерину II". Там будуть аргументи, яким чином можна підходити до цього процесу,

– пояснив очільник Мінкульту.

Остаточні рішення все ж прийматимуть на місцях. Однак, Ткаченко наголосив – аби усе відбувалося в законних рамках, важливо, щоб органи місцевого самоврядування мали подібні Експертні ради.

"Що стосується самої дерусифікації, то робота незабаром розпочнеться. Вже є склад експертної ради. Сьогодні-завтра можна буде ознайомитись з її учасниками. Вже маємо ряд запрошених експертів, які мають увійти до складу Ради, сьогодні буде завізовано документ", – розповів Олександр Ткаченко.

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