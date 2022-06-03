Про це на брифінгу розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує 24 канал. Він зазначив, що облік пошкоджених або зруйнованих пам'яток ретельно ведуть.

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Більше ніж половина зруйнованих пам'яток культури – храми

Ми вираховуємо, в який спосіб ми зможемо точно встановити, які збитки фактичні у грошах означає руйнування наших пам'яток. Хотів би сказати, що серед цих 370 пам'яток культури майже половина – це церкви різних конфесій,

– пояснив Ткаченко.

Загарбники не розбираються, зауважив міністр, "їхні скрепи чи не їхні", вони їх руйнують.

Росіяни зруйнували музей Сковороди – розташований серед полів

Ткаченко навів такий приклад: 7 травня ракетою поцілили Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди в Сковородинівці. Приміщення було розташоване посеред поля, отож у нього потрібно було "постаратись" попасти.

Зверніть увагу! Міністерство разом з Харківською ОДА відкрили фонд для відновлення музею.

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Мінкульт оприлюднив відео про 100 днів війни

У Мінкульті оприлюднили відео про те, яких руйнувань зазнала культура України за час російської навали. На кадрах, сповнених болю, – руїни драматичного театру в Маріуполі, пошкоджені снарядами пам'ятники, зруйнований історичний центр Харкова. Попри це українська культура – жива, ба більше вона стає знаною у всьому світі.

Дивіться відео про 100 днів війни – як їх пережила українська спадщина:

100 днів війни Росії в Україні: головне в цей день

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що найбільшою "перемогою" Росії в Україні є те, що Москва досі не програла.

Україна завадила Путіну досягнути своїх стратегічних цілей – взяти Харків та Київ.

В Офісі Президента, тим часом, розповіли, як Україна повертається до життя. За 100 днів війни українські військові звільнили від росіян 1017 міст та сіл.

310 населених пунктів вже вдалось розмінувати.

На деокупованих територіях Київщини, Харківщини, Чернігівщини, Сумщини та Житомирщини вже розпочато перші роботи з відновлення житлових будинків та об'єктів інфраструктури,

Дивіться у відео: експерт про 100 днів війни та можливу зустріч Зеленського та Путіна