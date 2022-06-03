Настав час вірити в перемогу так само сильно, як Україна, – Моравецький

Таку думку висловив глава польського уряду Матеуш Моравецький у статті для видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. За його словами, щодня українці запитують себе, чи можуть вони розраховувати на Європу.

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"Сто днів слави України – це водночас сто днів великої невизначеності. Кожен день українці повинні запитувати себе, чи можуть вони справді розраховувати на вільну та демократичну Європу", – зазначив Моравецький.

Польський прем'єр зауважив, що за 100 днів війни було багато символічних жестів і чимало європейських політиків відвідали Київ. Зокрема, у столиці України побували президенти Польщі, країн Балтії, прем'єр Великої Британії, глава Європейської ради та очільниця Європейської комісії.

Проте війна триває. Навіть якщо Україна зберегла Київ і Харків та завадила Путіну досягти своїх стратегічних цілей: Росію не можна вважати такою, що програла. При цьому той факт, що Росія ще не програла, слід розцінювати як її часткову перемогу,

– написав Моравецький.

Глава польського уряду провів історичні паралелі та заявив, що російська агресія проти України – "це жах, який викликає всіх демонів 20 століття".

Він написав, що Росія здійснює геноцид в Україні та не приховує свої криваві та цинічні плани.

"Російська пропаганда відкрито говорить про деукраїнізацію, про знищення української національної еліти, щоб позбавити цілу націю її самобутності. Це нагадує найгірші практики сталінізму", – зазначив Моравецький.

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На думку польського прем'єра, історія повторюється, а страждання України "оточує стіна байдужості". Моравецький закликав вірити у перемогу так само сильно, як Україна.

Надто багато спільного, щоб ми могли його ігнорувати. З одного боку, це злочини, відомі нам з історії тоталітарних систем. З іншого боку, це мужність і рішучість нації, яка чинить опір агресору. З іншого боку, нерішучість Європи призводить до пасивності та байдужості. Після 100 днів війни в Україні її результат ще не вирішений. Нам давно настав час вірити в перемогу так само сильно, як Україна,

– резюмував польський політик.

Потужна підтримка Польщі

Польський прем'єр Моравецький до військового вторгнення Росії не відвідував Україну, однак після повномасштабної війни вже декілька разів побував у Києві.

1 червня Моравецький разом з Міністром розвитку громад та територій України Олексієм Чернишовим відкрили у Бородянці перше модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб на Київщині.

Моравецький назвав раковою пухлиною так званий "русскій мір" і наголосив, що цю ідеологію потрібно повністю викорінити. Через це у Росії пригрозили "денацифікацією" Польщі.

Також наприкінці травня у Києві вкотре побував польський президент Анджей Дуда та виступив у Верховній Раді. Окрім того, Польща у Європейському Союзі просуває ідею приєднання України до ЄС та запровадження якнайжорсткіших санкцій проти Росії.

Підтримка Польщі очікувано викликала істерику в Росії. Там вигадали, що Польща намагається захопити Україну.

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