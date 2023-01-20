Директор ЦРУ тайно посетил Киев и рассказал о планах России, – The Washington Post
Источник:The Washington Post
Стало известно, что накануне в Киев прибыл директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс. Во время своего визита он встретился не только с украинским коллегой, но и рассказал о планах России.
По имеющейся информации, в Украину он прибыл в конце прошлой недели. Сделал он это для того, чтобы поделиться с Владимиром Зеленским своими ожиданиями по поводу планов России.
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Детали не раскрывают
Директор Бернс посетил Киев, где встретился с коллегами по украинской разведке, а также с президентом Зеленским и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии.
– отметил чиновник из США.
По понятным причинам информацию, которую Бернс озвучил Зеленскому, не разглашают. Так что о планах Кремля известно только тем, кто встречался с директором ЦРУ в Киеве. В то же время известно, что их высоко оценили украинские власти.Оговоримся, что абсолютно все визиты директора ЦРУ – тайные.
Россия может возобновить наступление весной
В то же время в издании напоминают об уже очевидных планах Кремля. Они предполагают возможно возобновление наступления весной 2023 года.
Для этого враг уже пытается привлечь еще несколько сот тысяч солдат. Напомним, что в декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу объявил, что военный персонал России планируют нарастить до 1,5 миллиона человек к 2026 году. Заметим, что сейчас речь идет об 1,1 миллионе.
Как отмечают аналитики, на этот раз враг может подготовиться лучше, если сравнивать с кампанией частичной мобилизации осенью 2022 года. Тогда оккупантов буквально через неделю – два гнали на фронт тех, кого удалось забрать в армию. На этот раз у захватчиков достаточно времени, чтобы подготовить бойцов. Это подчеркивают в западной разведке.
Какая ситуация с мобилизацией
- Известно, что в России начинают готовиться к новой волне мобилизации. В этот раз в бой могут бросать еще больше жителей Москвы и других центральных регионов.
- Что касается возможного отбора в армию еще 500 тысяч бойцов, то с этим у врага могут быть проблемы. Причем не столько с человеческим ресурсом, сколько с его оснащением. В этом убежден военный эксперт Александр Коваленко.
- Напоследок напомним, что враг уже потерял 118 530 своих военных. Об этом свидетельствует статистика Генштаба ВСУ. Заметим, что эти цифры приблизительны и могут быть больше. Все потому, что точно подсчитать уничтоженных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий невозможно.