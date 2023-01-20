Директор ЦРУ тайно посетил Киев и рассказал о планах России, – The Washington Post

Стало известно, что накануне в Киев прибыл директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс. Во время своего визита он встретился не только с украинским коллегой, но и рассказал о планах России.

По имеющейся информации, в Украину он прибыл в конце прошлой недели. Сделал он это для того, чтобы поделиться с Владимиром Зеленским своими ожиданиями по поводу планов России.

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Детали не раскрывают

Директор Бернс посетил Киев, где встретился с коллегами по украинской разведке, а также с президентом Зеленским и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии.

– отметил чиновник из США.

По понятным причинам информацию, которую Бернс озвучил Зеленскому, не разглашают. Так что о планах Кремля известно только тем, кто встречался с директором ЦРУ в Киеве. В то же время известно, что их высоко оценили украинские власти.

Оговоримся, что

Россия может возобновить наступление весной

Так что не стоит искать в этом определенную конспирологию. Он выполняет свою работу согласно протоколу.

В то же время в издании напоминают об уже очевидных планах Кремля. Они предполагают возможно возобновление наступления весной 2023 года.

Для этого враг уже пытается привлечь еще несколько сот тысяч солдат. Напомним, что в декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу объявил, что военный персонал России планируют нарастить до 1,5 миллиона человек к 2026 году. Заметим, что сейчас речь идет об 1,1 миллионе.

Как отмечают аналитики, на этот раз враг может подготовиться лучше, если сравнивать с кампанией частичной мобилизации осенью 2022 года. Тогда оккупантов буквально через неделю – два гнали на фронт тех, кого удалось забрать в армию. На этот раз у захватчиков достаточно времени, чтобы подготовить бойцов. Это подчеркивают в западной разведке.

Какая ситуация с мобилизацией