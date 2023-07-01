Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс посетил Киев с необъявленным визитом в начале июня. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и руководством государственной разведки.

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Цель поездки заключалась в том, чтобы подтвердить обязательство администрации Байдена обмениваться разведданными, чтобы помочь Украине защитить свою территорию.

Деоккупация территорий и мирные переговоры

Отмечают, что в частных разговорах военное руководство Украины заверило Бернса о том, что уже ближе к осени ВСУ "могут отвоевать значительную территорию", переместить артиллерию и ракетные системы к границе с контролируемым Россией Крымом; продвинуться дальше на Восток Украины, а затем начать переговоры с Москвой.

Россия пойдет на переговоры только тогда, когда ощутит угрозу, – цитирует издание высокопоставленного украинского чиновника.

ЦРУ не стало давать оценку контрнаступлению.

Обратите внимание! Контрнаступление ВСУ происходит медленнее, чем хотели бы Украина и союзники. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на то есть объективные причины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его раздражает, когда говорят, что долгожданное контрнаступление Украины на Востоке и Юге страны началось медленнее, чем ожидалось, ведь за деоккупацию каждого метра украинской земли воины платят кровью. И контрнаступление – это не шоу.

Возможны ли переговоры с Россией: актуально