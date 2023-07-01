Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс посетил Киев с необъявленным визитом в начале июня. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и руководством государственной разведки.
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Цель поездки заключалась в том, чтобы подтвердить обязательство администрации Байдена обмениваться разведданными, чтобы помочь Украине защитить свою территорию.
Деоккупация территорий и мирные переговоры
Отмечают, что в частных разговорах военное руководство Украины заверило Бернса о том, что уже ближе к осени ВСУ "могут отвоевать значительную территорию", переместить артиллерию и ракетные системы к границе с контролируемым Россией Крымом; продвинуться дальше на Восток Украины, а затем начать переговоры с Москвой.
Россия пойдет на переговоры только тогда, когда ощутит угрозу, – цитирует издание высокопоставленного украинского чиновника.
ЦРУ не стало давать оценку контрнаступлению.
Возможны ли переговоры с Россией: актуально
- Россияне массово начали поддерживать идею мирных переговоров после мятежа Пригожина.
- Западные эксперты считают, что война в Украине приближается к тупику и, мол, не стоит настаивать на полной военной победе. Однако в Киеве с этим не согласны.
- Так, секретарь СНБО Алексей Данилов подверг критике идеи Запада провести переговоры Украины с Кремлем.