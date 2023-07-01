Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс відвідав Київ із неоголошеним візитом на початку червня. Він зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським і керівництвом державної розвідки.

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Мета поїздки полягала в тому, щоб підтвердити зобов'язання адміністрації Байдена обмінюватися розвідданими, щоб допомогти Україні захистити свою територію.

Деокупація територій і мирні переговори

Зазначають, що у приватних розмовах військове керівництво України запевнило Бернса у тому, що вже ближче до осені ЗСУ "можуть відвоювати значну територію", перемістити артилерію і ракетні системи до кордону з контрольованим Росією Кримом; просунутися далі на Схід України, а потім розпочати переговори з Москвою .

Росія піде на переговори лише тоді, коли відчує загрозу,

– цитує видання високопоставленого українського чиновника.

ЦРУ не стало давати оцінку контрнаступу.

Чи можливі переговори з Росією: актуально