Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс відвідав Київ із неоголошеним візитом на початку червня. Він зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським і керівництвом державної розвідки.
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Мета поїздки полягала в тому, щоб підтвердити зобов'язання адміністрації Байдена обмінюватися розвідданими, щоб допомогти Україні захистити свою територію.
Деокупація територій і мирні переговори
Зазначають, що у приватних розмовах військове керівництво України запевнило Бернса у тому, що вже ближче до осені ЗСУ "можуть відвоювати значну територію", перемістити артилерію і ракетні системи до кордону з контрольованим Росією Кримом; просунутися далі на Схід України, а потім розпочати переговори з Москвою .
Росія піде на переговори лише тоді, коли відчує загрозу,
– цитує видання високопоставленого українського чиновника.
ЦРУ не стало давати оцінку контрнаступу.
Чи можливі переговори з Росією: актуально
- Росіяни масово почали підтримувати ідею мирних переговорів після заколоту Пригожина.
- Західні експерти вважають, що війна в Україні наближається до безвиході й, мовляв, не варто наполягати на повній воєнній перемозі. Однак у Києві з цим не згодні.
- Так, секретар РНБО Олексій Данілов розкритикував ідеї Заходу провести переговори України з Кремлем.