Директор ФБР сравнил атаки хакеров на США с терактами 11 сентября

Директор Федерального бюро расследований Кристоф Рэй сравнил масштабные кибератаки на США с терактом 11 сентября 2001 года. По его словам, "есть много параллелей".

Глава ФБР отметил, что сейчас они расследуют 100 видов нападений с использованием программ-вымогателей. Большинство из них связаны с хакерами, которые работают с территории России.

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Параллель между кибератаками и терактами

Кристофер Рэй отметил, что недавнюю серию кибератак на правительство и американские корпорации можно сравнить с трудностями, которые образовались в сфере обороны в результате террористических атак 11 сентября 2001 года.

Есть много параллелей, это очень важно, и мы уделяем много внимания этому. Есть определенная общая ответственность не только между правительственными организациями, но и частным сектором, и даже обычными американцами,

– сказал он.

Директор ФБР считает, что недавняя серия атак на США показала, какой ущерб хакеры могут причинить американцам.

По его словам, теперь граждане понимают, что эти взломы способны повлиять на повседневную жизнь. Например, при покупке "бензина или гамбургера".

Хакерская атака на компанию JBS: что известно

Североамериканские и австралийский филиалы JBS SA 1 июня стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании в Австралии пришлось полностью остановить работу.

Федеральное бюро расследований заявило, что за атакой стояла российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi).

Джо Байден, отвечая на вопрос репортера, будет ли он принимать меры против Владимира Путина, заявил, что "внимательно изучает этот вопрос".

Власть Соединенных Штатов рассматривает кибератаки на американские компании, которые в последнее время участились, как угрозу нацбезопасности. Поэтому в правительстве готовят наступательные кибероперации против хакеров России.

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