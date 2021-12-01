Директор Киевской городской больницы №1 поблагодарил "Метинвест" за помощь в борьбе с COVID-19

Минздрав утверждает, что сейчас в Украине не зафиксировано ни одного случая нового коронавируса штамма "Омикрон". Тем не менее, предостерегают не забывать, что ситуация с больными COVID-19 во многих областях довольно напряженная.

Как сегодня, так и в прошлые всплески болезни спасать жизни украинцев медикам помогают волонтеры и бизнес. В их числе Группа компаний Метинвест, которая бесплатно доставляет медицинский кислород почти в два десятка регионов, в том числе и столицу.

Заместитель директора Департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Татьяна Квитницкая рассказала, что среди тех, кто умер от ковида и его осложнений, максимальная группа – это 60. Также она добавила, что в этом году зарегистрированы летальные случаи от ковида у 4 детей в возрасте до 18 лет.

В среднем больница потребляет от 4 до 6 тонн кислорода в сутки. Насчет кислорода, слава Богу, до сих пор мы были обеспечены, перебоев с поставкой или организацией его обеспечения не было. Это очень важно, это здорово, всем большое спасибо, кто участвует в обеспечении больниц, предприятий кислородом,

– отметил Александр Иванько, директор Киевской городской клинической больницы №1.

По его словам, почти 100% пациентов, которые госпитализируются, кислородзависимые.

Именно предприятия "Метинвеста" круглосуточно производят и отгружают необходимый кислород в больницы. Среди них:

ММК им. Ильича;

"Азовсталь";

Днепровский коксохим;

"Запорожсталь".

В частности, "Метинвест" стал одной из первых компаний, которая сразу отправилась на помощь медикам. К слову, группа стала одним из крупнейших поставщиков кислорода в больницы. С октября, когда Украина столкнулась с его дефицитом, компания по просьбе Минздрава существенно нарастила отгрузки.

В этом году предприятия компании безвозмездно передали почти 6 тыс. тонн жидкого и более 182 тыс. кубометров газообразного "спасения" более чем в сотню больниц 17 областей страны.