Як сьогодні, так і в минулі сплески хвороби рятувати життя українців медикам допомагають волонтери та бізнес. В їх числі Група компаній Метінвест, яка безкоштовно доправляє медичний кисень у майже два десятки регіонів, зокрема й столицю.

Заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА Тетяна Квітницька розповіла, що серед тих, хто помер від ковіду і його ускладнень, максимальна група – це 60. Також вона додала, що цього року зареєстровані летальні випадки від ковіду у 4 дітей віком до 18 років.

В середньому лікарня споживає від 4 до 6 тонн кисню за добу. Щодо кисню, слава Богу, до сьогодні ми були забезпечені, перебоїв із поставкою або організацією його забезпечення не було. Це дуже важливо, це здорово, всім дуже дякую, хто бере участь у забезпечені лікарень, підприємств киснем", – наголосив Олександр Іванько, директор Київської міської клінічної лікарні №1.

За його словами, майже 100% пацієнтів, які госпіталізуються, киснезалежні.

Саме підприємства "Метінвесту" цілодобово виробляють і відвантажують необхідний кисень у лікарні. Серед них:

ММК ім. Ілліча;

"Азовсталь";

Дніпровський коксохім;

"Запоріжсталь".

Зокрема, "Метінвест" став одним із перших компаній, яка одразу вирушила на допомогу медикам. До слова, Група стала одним із найбільших постачальників кисню в лікарні. З жовтня, коли Україна зіткнулася з його дефіцитом, компанія на прохання МОЗ істотно наростила відвантаження.

Важливо! Цьогоріч підприємства компанії безоплатно передали майже 6 тис. тонн рідкого та понад 182 тис. кубометрів газоподібного "порятунку" більш ніж до сотні лікарням 17 областей країни.