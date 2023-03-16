Директор школы в Киеве может иметь российский паспорт: ее сын – гауляйтер

В одной из школ Киева назревает громкий скандал. Родители утверждают, что директор имеет российский паспорт и посещает оккупированный Крым.

В начале полномасштабного вторжения директор киевской школы №292 Ольга Слободянюк якобы уехала во временно оккупированный Крым в начале войны и покинула свое место работы. Родители рассказывают, что она вернулась только через полгода.

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Может быть российский паспорт

Автор публикации убеждает, что Слободянюк уехала из Украины в оккупированную Евпаторию. Ее сын – заместитель прокурора этого города. У отца, дочери и сестры якобы есть российские паспорта.

Более того, утверждают, что у экс-директора школы также есть российский паспорт. В инстаграме нашли фотографии, где Ольга веселится в одном из ресторанов Евпатории, а ее дочь в кокошнике и бусами из баранок отмечает Масленицу.

Дочь Слободянюк празднует Масленицу / Фото из инстаграма

В комментариях отметили, что директор выехала из Крыма весной 2014 года, когда началась оккупация. Она перешла на украинский язык и разрывалась между школой и семьей, которая осталась в Евпатории.



Слободянюк в Евпатории / Фото из инстаграма

Суд восстановил директора в должности

До полномасштабной войны Ольга Слободянюк возглавляла школу около 6 лет. Однако отмечают, что она покинула учебное заведение на произвол судьбы и вернулась только в июле 2022 года.

Однако потом Шевченковский суд Киева восстановил в должности директора. Город вроде бы должен выплатить компенсацию 100 000 гривен.

Авторы поста утверждают, вероятно, директора школы уволили, поскольку она отсутствовала на рабочем месте. Увольнение прошло с нарушением процедуры, поэтому Слободянюк подала в суд, чтобы ее восстановили в должности и выплатили компенсацию.