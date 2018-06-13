Директор "Нафтогаза" рассказал, за что они получили миллионные премии

Директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заверил, что их компания заработала много денег для Украины, в частности они выиграли 4,6 миллиарда долларов в транзитном деле.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 канала.

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По его словам, команда "Нафтогаза" добросовестно работала над арбитражным проектом в течение 4 лет, и они смогли заработать много денег для компании и Украины в целом. "Только по транзитному делу мы выиграли 4,6 миллиарда долларов у Газпрома. Вследствие этого нам не пришлось платить за соответствующие объемы газа", – заявил Витренко.

Мы узнали, что мы получаем премию как бонус за значительный финансовый результат. Это произошло тогда, когда была проведена корпоративная реформа "Нафтогаза" и был назначен наблюдательный совет, который и поставил вопрос о переходе на прозрачные методы вознаграждения работников и руководителей компании,

– ответил директор "Нафтогаза".

"Мы не хотим скрывать, что мы получали премии еще раньше, когда они выплачивались после прямого финансового результата тем людям, которые влияли на это", – подчеркнул Витренко. И добавил: "Наблюдательный совет применял различные подходы для определения этой премии, анализировались стандарты, практики мировых компаний и конкретный состав команды".

Мы получили только 1% премий от суммы, которую выиграли в Стокгольме для Украины. Я считаю, что мы создаем нормальную компанию, которая работает по всем стандартам цивилизованных компаний в мире,

– сказал директор "Нафтогаза".

Как сообщил Юрий Витренко, процесс рассматривания вручения премий был долгим, а начался он еще в 2015 году.

Народный депутат Виктория Войцицкий рассказала, как отреагировали люди на новость о том, что "Нафтогаз" получит такие миллионные премии".

Люди этого не понимают, и они считают, что это аморально. Даже премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что это перебор, а он отвечает за управление этой компании,

– отметила она.

Напомним, что ранее сообщалось, что глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и коммерческий директор Юрий Витренко получили на двоих 13,9 миллиона долларов из 37 миллионов долларов премии, предусмотренной правлению НАК за победу в Стокгольмском арбитраже.