Директор "Нафтогазу" розповів, за що вони отримали мільйонні премії

Директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко запевнив, що їхня компанія заробила багато грошей для України, зокрема вони виграли 4,6 мільярда доларів у транзитній справі.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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За його словами, команда "Нафтогазу" сумлінно працювала над арбітражним проектом протягом 4 років, і вони змогли заробити багато грошей для компанії та України загалом. "Тільки по транзитній справі ми виграли 4,6 мільярда доларів у Газпрому. Внаслідок цього нам не довелося сплачувати за відповідні обсяги газу", – заявив Вітренко.

Ми дізналися, що ми отримуємо ці премію як бонус за значний фінансовий результат. Це відбулося тоді, коли була проведена корпоративна реформа "Нафтогазу" і була призначена наглядова рада, яка і поставила питання про перехід на прозорі методи винагороди працівників і керівників компанії,

– відповів директор "Нафтогазу".

"Ми не хочемо приховувати, що ми отримували премії ще раніше, коли вони виплачувалися після прямого фінансового результату тим людям, які впливали на це", – наголосив Вітренко. І додав: "Наглядова рада застосовувала різні підходи для визначення цієї премії, аналізувалися стандарти, практики світових компаній і конкретний склад команди".

Ми отримали лише 1% премій від суми, яку виграли в Стокгольмі для України. Я вважаю, що ми створюємо нормальну компанію, яка працює за всіма стандартами цивілізованих компаній у світі,

– сказав директор "Нафтогазу".

Як повідомив Юрій Вітренко, процес розглядання вручення премій був довгим, а розпочався він ще у 2015 році.

Народна депутатка Вікторія Войціцька розповіла, як відреагували люди на новину про те, що "Нафтогаз" отримає такі мільйонні премії".

Люди цього не розуміють, і вони вважають, що це аморально. Навіть прем’єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що це перебір, а він відповідає за управління цієї компанії,

– зазначила вона.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв та комерційний директор Юрій Вітренко отримали на двох 13,9 мільйона доларів з 37 мільйонів доларів премії, передбаченої правлінню НАК за перемогу в Стокгольмському арбітражі.