Коболєв та Вітренко отримали премію за перемогу над "Газпромом": вражаючі цифри

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв та комерційний директор Юрій Вітренко отримали на двох 13,9 мільйона доларів з 37 мільйонів доларів премії, передбаченої правлінню НАК за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

Про це повідомило "Дзеркало тижня".

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Наглядова рада "Нафтогазу України" вирішила роздати співробітникам компанії близько 37 мільйонів доларів у вигляді премій за перемогу в суді над російським "Газпромом", гроші розподілять між 41 особою.

За даними декількох джерел, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав 207 млн ​​грн (7,9 мільйона доларів). Всі отримані на рахунок в Ощадбанку гривні, Коболєв вирішив витратити на придбання доларів США, вказавши причину: допомога сім'ї,

– пише автор матеріалу Ігор Маскалевич.

У статті йдеться про те, що головному комерційному директору "Нафтогазу" Юрію Вітренкові виділили 130 мільйонів гривень (6 мільйонів доларів). Частину суми "першого траншу" розділять на карткові рахунки інших "побічно причетних", що заодно гарантує, в разі необхідності, купу судових процесів при спробі їх вилучити.

Зазначається, що залишок – 25,6 мільйона доларів буде виплачуватися 3 роки "виключно за умови успішного стягнення з" Газпрому "залишку виграшу".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до наглядової ради НАК "Нафтогаз" з проханням переглянути рішення про нарахування високої премії правлінню компанії.