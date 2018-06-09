Коболев и Витренко получили премию за победу над "Газпромом": впечатляющие цифры
Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и коммерческий директор Юрий Витренко получили на двоих 13,9 миллиона долларов с 37 миллионов долларов премии, предусмотренной правлению НАК за победу в Стокгольмском арбитраже.
Об этом сообщил "Зеркало недели".
Читайте также: Сколько средств из госбюджета ушло на финансирование политических партий: шокирующие цифры
Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" решил раздать сотрудникам компании около 37 миллионов долларов в виде премий за победу в суде над российским "Газпромом", деньги распределят между 41 человеком.
По данным нескольких источников, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил 207 млн грн (7,9 миллиона долларов). Все полученные на счет в Сбербанке гривны, Коболев решил потратить на приобретение долларов США, указав причину: помощь семье,
– пишет автор материала Игорь Маскалевич.
В статье говорится о том, что главному коммерческому директору "Нафтогаза" Юрию Витренко выделили 130 миллионов гривен (6 миллионов долларов). Часть суммы "первого транша" разделят на карточные счета других "косвенно причастных", что при этом гарантирует, в случае необходимости, кучу судебных процессов при попытке их изъять.
Отмечается, что остаток – 25,6 миллиона долларов будет выплачиваться 3 года "исключительно при условии успешного взыскания с" Газпрома "остатка выигрыша".
Премьер-министр Владимир Гройсман обратился в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" с просьбой пересмотреть решение о начислении высокой премии правлению компании.