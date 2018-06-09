Коболев и Витренко получили премию за победу над "Газпромом": впечатляющие цифры

Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и коммерческий директор Юрий Витренко получили на двоих 13,9 миллиона долларов с 37 миллионов долларов премии, предусмотренной правлению НАК за победу в Стокгольмском арбитраже.

Об этом сообщил "Зеркало недели".

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Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" решил раздать сотрудникам компании около 37 миллионов долларов в виде премий за победу в суде над российским "Газпромом", деньги распределят между 41 человеком.

По данным нескольких источников, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил 207 млн ​​грн (7,9 миллиона долларов). Все полученные на счет в Сбербанке гривны, Коболев решил потратить на приобретение долларов США, указав причину: помощь семье,

– пишет автор материала Игорь Маскалевич.

В статье говорится о том, что главному коммерческому директору "Нафтогаза" Юрию Витренко выделили 130 миллионов гривен (6 миллионов долларов). Часть суммы "первого транша" разделят на карточные счета других "косвенно причастных", что при этом гарантирует, в случае необходимости, кучу судебных процессов при попытке их изъять.

Отмечается, что остаток – 25,6 миллиона долларов будет выплачиваться 3 года "исключительно при условии успешного взыскания с" Газпрома "остатка выигрыша".

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" с просьбой пересмотреть решение о начислении высокой премии правлению компании.