Таким образом, апелляционный суд отменил решение первой инстанции. Кстати, ранее охранник поликлиники в Деснянском районе Киева, возле которой погибли три человека, признал свою вину.

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Как стало известно, суд отстранил от должности директора Департамента муниципальной безопасности КГГА. Его подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.


Суд отстранил от должности директора Департамента муниципальной безопасности КГГА / фото прокуратуры


Мужчина занимал должность в КГГА с 2018 года / фото прокуратуры

Напомним, что 1 июня в Деснянском районе города Киева во время обстрелов погибли три человека, в частности, малолетний ребенок. Еще семь граждан получили травмы разной степени тяжести.

По данным следствия подозреваемый, находясь с 2018 года в должности директора Департамента муниципальной безопасности КГГА, ненадлежаще выполнял служебные обязанности и фактически не осуществлял контроль за содержанием и состоянием готовности укрытий, что привело к гибели и травмированию людей на пороге простейшего укрытия, что является тяжелыми последствиями.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Дело о закрытом укрытии в Киеве: что известно

  • Оккупанты 1 июня атаковали Украину 10 баллистическими ракетами "Искандер". ПВО ликвидировала все цели.
  • Однако обломки повредили детскую поликлинику в Киеве и десятки многоэтажек.
  • В результате обстрела погибли две женщины и 9-летняя девочка. Они бежали к укрытию, но дверь была заперта.
  • Владимир Зеленский заявил, что все виновные в трагедии будут наказаны.
  • В КГГА подчеркнули, что укрытия больше не будут запирать.
  • Из-за этого было задержано первого заместителя Деснянской РГА, директора медучреждения, его заместителя и охранника поликлиники.
  • Охранник поликлиники в Деснянском районе Киева – единственный, кто признал свою вину. Суд избрал ему строжайшую меру пресечения.