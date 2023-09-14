Таким образом, апелляционный суд отменил решение первой инстанции. Кстати, ранее охранник поликлиники в Деснянском районе Киева, возле которой погибли три человека, признал свою вину.
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Как стало известно, суд отстранил от должности директора Департамента муниципальной безопасности КГГА. Его подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Суд отстранил от должности директора Департамента муниципальной безопасности КГГА / фото прокуратуры
Мужчина занимал должность в КГГА с 2018 года / фото прокуратуры
Напомним, что 1 июня в Деснянском районе города Киева во время обстрелов погибли три человека, в частности, малолетний ребенок. Еще семь граждан получили травмы разной степени тяжести.
По данным следствия подозреваемый, находясь с 2018 года в должности директора Департамента муниципальной безопасности КГГА, ненадлежаще выполнял служебные обязанности и фактически не осуществлял контроль за содержанием и состоянием готовности укрытий, что привело к гибели и травмированию людей на пороге простейшего укрытия, что является тяжелыми последствиями.
В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Дело о закрытом укрытии в Киеве: что известно
- Оккупанты 1 июня атаковали Украину 10 баллистическими ракетами "Искандер". ПВО ликвидировала все цели.
- Однако обломки повредили детскую поликлинику в Киеве и десятки многоэтажек.
- В результате обстрела погибли две женщины и 9-летняя девочка. Они бежали к укрытию, но дверь была заперта.
- Владимир Зеленский заявил, что все виновные в трагедии будут наказаны.
- В КГГА подчеркнули, что укрытия больше не будут запирать.
- Из-за этого было задержано первого заместителя Деснянской РГА, директора медучреждения, его заместителя и охранника поликлиники.
- Охранник поликлиники в Деснянском районе Киева – единственный, кто признал свою вину. Суд избрал ему строжайшую меру пресечения.