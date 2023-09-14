Таким чином, апеляційний суд скасував рішення першої інстанції. До речі, раніше охоронець поліклініки у Деснянському районі Києва, біля якої загинули троє людей, визнав свою провину.

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Як стало відомо, суд відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА. Його підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.



Суд відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА / фото прокуратури



Чоловік перебував на посаді у КМДА з 2018 року / фото прокуратури

Нагадаємо, що 1 червня у Деснянському районі міста Києва під час обстрілів загинуло троє осіб, зокрема, малолітня дитина. Ще семеро громадян отримали травми різного ступеню тяжкості.

За даними слідства підозрюваний, перебуваючи з 2018 року на посаді директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, неналежно виконував службові обов’язки та фактично не здійснював контроль за утриманням та станом готовності укриттів, що призвело до загибелі та травмування людей на порозі зачиненого найпростішого укриття, що є тяжкими наслідками.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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