Директору благотворительного фонда в Одесской области сообщили о подозрении в продаже гуманитарной помощи

Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении директору одного из местных благотворительных фондов. Он подозревается в продаже товаров гуманитарной помощи и присвоении благотворительных пожертвований.

Мужчину задержали при получении почти полмиллиона гривен за продажу медицинских товаров, военной амуниции и военных приборов.

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В чем подозревают руководителя благотворительного фонда

По данным следствия, руководитель Центра гуманитарной помощи, созданный на базе благотворительного фонда, подыскивал поставщиков гуманитарной помощи из стран ЕС и получал бесплатную помощь от небезразличных граждан Украины. В целом хорошие люди присылали бесплатную помощь в виде пищевых продуктов, одежды, медикаментов, а также товаров военного назначения, в частности шлемов, бронежилетов, аптечек, тактических очков, раций, разгрузок, медицинских турникетов и т.д.

Но собранную гуманитарную помощь, которая предоставлялась фонду, вернее защитникам Украины и пострадавшим украинцам, мужчина продавал.

Прокуратура уже сообщила ему о подозрении в продаже товаров гуманитарной помощи и незаконном использовании благотворительных пожертвований с целью получения прибыли во время военного положения по части 3. 201-2 статьи УК Украины. Досудебное расследование проводится следственным управлением Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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По данным источников"Украинской правды" , говорится о "Центре гуманитарной помощи" БО "Ассоль", руководителем которой является Дмитрий Антипов. Он руководил гуманитарным центром при Одесской ОВА, но был снят с должности после того, как новым председателем областной военной администрации стал Максим Марченко.

Фото с места происшествия: фото

СБУ задержала мужчину с поличным

Ранее сообщалось , что оперативники СБУ задержали не только руководителя фонда, но и его партнера.

Их схватили в момент реализации партии международной гуманитарной помощи на сумму более 500 тысяч гривен.

Деятельность "Центра гуманитарной помощи", через которую злоумышленники перепродавали гуманитарную помощь военному назначению, приостановлена.

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