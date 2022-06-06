Чоловіка затримали під час отримання майже півмільйона гривень за продаж медичних товарів, військової амуніції та військових приладів.

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У чому підозрюють керівника благодійного фонду

За даними слідства, керівник Центру гуманітарної допомоги, який створили на базі благодійного фонду, підшукував постачальників гуманітарної допомоги з країн ЄС й отримував безоплатну допомогу від небайдужих громадян України. Загалом добрі люди надсилали безоплатну допомогу у вигляді харчових продуктів, одягу, медикаментів, а також товарів військового призначення, зокрема шоломів, бронежилетів, аптечок, тактичних окулярів, рацій, розгрузок, медичних турнікетів тощо.

Але зібрану гуманітарну допомогу, яка надавалась фонду, а вірніше захисникам України та постраждалим українцям, чоловік продавав.

Прокуратура вже повідомила йому про підозру у продажі товарів гуманітарної допомоги та незаконному використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку під час воєнного стану за частиною 3. 201-2 статті КК України. Досудове розслідування проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Журналісти встановили, який фонд замішаний в махінаціях

За даними джерел "Української правди", мовиться про "Центр гуманітарної допомоги" БО "Ассоль", керівником якої є Дмитро Антипов. Він керував гуманітарним центром при Одеській ОВА, але його зняли з посади після того, як новим головою обласної військової адміністрації став Максим Марченко.

Фото з місця події: фото СБУ

СБУ затримала чоловіка на гарячому

Раніше повідомлялося, що оперативники СБУ затримали не лише керівника фонду, а і його напарника.

Їх схопили в момент реалізації партії міжнародної гуманітарної допомоги на суму понад 500 тисяч гривень.

Діяльність "Центру гуманітарної допомоги", через який зловмисники перепродавали гуманітарну допомогу військового призначення, припинено.

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