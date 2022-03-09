Discovery приостановит вещание кабельных каналов в России
9 марта 2022 , 14:52Читати новину українською
Источник:bbbreaking
Американский научный телеканал Discovery прекращает вещание на российском телевидении. Кабельные каналы Discovery больше не будут доступны в России.
Известный образовательный телеканал Discovery перестает сотрудничать с российским телевидением.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны
Discovery – американский телеканал, направленный на образование и науку, транслирующий научно-популярные программы.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!