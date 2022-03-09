Discovery приостановит вещание кабельных каналов в России

9 марта 2022 , 14:52
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Источник:

bbbreaking

Американский научный телеканал Discovery прекращает вещание на российском телевидении. Кабельные каналы Discovery больше не будут доступны в России.

Известный образовательный телеканал Discovery перестает сотрудничать с российским телевидением.

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Discovery – американский телеканал, направленный на образование и науку, транслирующий научно-популярные программы.

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Автор: Ярослава Прадід