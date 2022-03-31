Дискуссии продолжаются, – Ермак об эмбарго нефти и газа

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что в мире до сих пор продолжаются дискуссии по эмбарго нефти и газа. В то же время, он добавил, что Украина получила беспрецедентную поддержку за всю историю.

В интервью Андрей Ермак отметил, что продолжается введение санкций. Речь идет об ограничениях для российских политиков, депутатов, людей, поддержавших войну и тех, на ком "путинский" режим держится.

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Такой поддержки не было во время Второй мировой войны

Также Ермак отметил, что Россию ожидают экономические санкции. Они должны затронуть крупнейшие банки. Также должно быть эмбарго на энергоносители.

В первую очередь речь идет об экспорте нефти и газа. Также мы говорим о санкциях, которые обеспечили бы невозможность России получать деньги от их продажи. И эти средства можно было бы использовать в интересах Украины,

– добавил он.

Андрей Ермак отметил, что дискуссии сейчас продолжаются. Несмотря на все это, Украина имеет беспрецедентную за всю историю человечества поддержку. Такого, говорит глава ОП, не было даже во время Второй мировой войны. В то же время он добавил, что сейчас в нашей стране нужны не только слова, но и действия.

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