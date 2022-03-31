В інтерв'ю Андрій Єрмак наголосив на тому, що продовжується введення санкцій. Мовиться про обмеження для російських політиків, депутатів, людей, які підтримали війну та тих, на кому "путінський" режим тримається.

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Такої підтримки не було за часів Другої світової війни

Також Єрмак зазначив, що на Росію очікують економічні санкції. Вони повинні торкнутися найбільших банків. Також має бути ембарго на енергоносії.

У першу чергу мовиться про експорт нафти та газу. Також ми говоримо про санкції, які б забезпечили неможливість Росії отримувати гроші від їхнього продажу. І ці кошти можна було б використовувати в інтересах України,

– додав він.

Андрій Єрмак зазначив, що дискусії зараз тривають. Попри це все, Україна має безпрецедентну за всю історію людства підтримку. Такого, переконує глава ОП, не було навіть під час Другої світової війни. Водночас він додав, що зараз нашій країні потрібні не лише слова, а й дії.

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