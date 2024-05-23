У исследовании Texty.org.ua, которое ссылается на данные "Института образовательной аналитики", говорится, что в Украине 25% детей лишены возможности полноценно учиться.

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Как работают сейчас украинские школы

Сообщается, что по состоянию на апрель 2024 года регулярно посещают школу более 2,7 млн детей. Аж более 620 тысяч детей в Украине учились дистанционно, еще почти 300 тысяч - в смешанном формате (очно и онлайн).

Однако даже те дети, которые ходят в школу, не могут полноценно учиться во время воздушных тревог. Ведь укрытия, как правило, рассчитаны на то, чтобы защитить детей, а не организовать там учебный процесс.

Как работают украинские школы – очно (зеленый), дистанционно (красный), смешанный формат (синий) / Texty.org.ua

Как показывают данные, дистанционно преимущественно работают на востоке, юге и севере страны. Всего сейчас в Украине более чем 1 600 школ, где 100% детей учатся в дистанционном формате.

Очно учатся школьники преимущественно на западе и центре страны. В частности, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях вообще нет школ, работающих в дистанционном формате. Одна такая школа есть во Львовской области. Больше всего школ, работающих в смешанном формате, в Днепропетровской области,

– сообщили в Texty.org.ua.

Что касается Киева, то большинство школ, имеющих дистанционную или смешанную форму обучения – это частные учебные заведения.

В то же время стоит заметить, что количество учеников, которые учатся очно, за последний год выросло. Результаты исследования Государственной службы качества образования также свидетельствуют о том, что в городах ученики имеют больше доступа к образовательному процессу, чем в селах.