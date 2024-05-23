У дослідженні Texty.org.ua, яке посилається на дані "Інституту освітньої аналітики", мовиться, що в Україні 25% дітей позбавлені можливості повноцінно навчатися.

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Як працюють зараз українські школи

Повідомляється, що станом на квітень 2024 року регулярно відвідують школу понад 2,7 млн дітей. Аж понад 620 тисяч дітей в Україні навчалися дистанційно, ще майже 300 тисяч — у змішаному форматі (очно та онлайн).

Однак навіть ті діти, які ходять до школи, не можуть повноцінно навчатися під час повітряних тривог. Адже укриття, як правило, розраховані на те, щоб захистити дітей, а не організувати там навчальний процес.

Як працюють українські школи – очно (зелений), дистанційно (червоний), змішаний формат (синій) / Texty.org.ua

Як показують дані, дистанційно переважно працюють на сході, півдні та півночі країни. Загалом наразі в Україні більш ніж 1 600 шкіл, де 100% дітей навчаються у дистанційному форматі.

Очно навчаються школярі переважно на заході та центрі країни. Зокрема, у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях взагалі немає шкіл, які працюють у дистанційному форматі. Одна така школа є у Львівській області. Найбільше шкіл, які працюють у змішаному форматі, у Дніпропетровській області,

– повідомили у Texty.org.ua.

Що стосується Києва, то більшість шкіл, що мають дистанційну чи змішану форму навчання – це приватні навчальні заклади.

Водночас варто зауважити, що кількість учнів, які навчаються очно, за останній рік зросла. Результати дослідження Державної служби якості освіти також свідчать про те, що у містах учні мають більше доступу до освітнього процесу, ніж у селах.