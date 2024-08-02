На Черниговщине разоблачили мужчин, которые поджигали объекты Укрзализныци по заказу России

Полиция и СБУ разоблачили четырех мужчин, которые поджигали объекты Укрзализныци возле границы в Черниговской области. Россия завербовала их через телеграм-каналы.

Правоохранители вместе с СБУ задержали диверсионную группу, которая пыталась уничтожить 4 релейных шкафа по заданию спецслужб России. Задержанные – жители Одесской и Черниговской областей.

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Что известно о задержанных на Черниговщине

Фигуранты искали "легких денег" в телеграм-каналах, где впоследствии были завербованы российской спецслужбой,

– рассказали в СБУ.

В Офисе генпрокурора рассказали, что мужчины в июле 2024 года, используя заранее подготовленную зажигательную смесь, подожгли релейные шкафы.

Служба безопасности Украины задержала диверсантов "по горячим следам" и выяснила, что задержанные:

сначала разведывали локации железнодорожного энергооборудования;

затем фотографировали их для "согласования" целей с оккупантами;

после команды от куратора из России – поджигали оборудование с помощью легковоспламеняющейся смеси;

когда объект загорался – снимали на видео, зафиксировав дату, время и места совершения диверсий.

Через поджоги релейных шкафов и сигнальных установок оккупанты надеялись сорвать перевозки личного состава, техники и боеприпасов Сил обороны на передовую,

– выяснила Служба безопасности.

В Офисе генпрокурора уточнили, что мужчины выбрали для диверсий релейные шкафы на перегоне железнодорожных станций в городе Бобровица Нежинского района Черниговской области.

Задержанные уже находятся под стражей.

СБУ и полиция разоблачила мужчин, которые работали на Россию / Фото СБУ и Офиса генпрокурора

Задержанным грозит пожизненное заключение

В Офисе генпрокурора уточнили, что мужчинам уже сообщили о подозрении в организации диверсии – совершении поджогов железнодорожных объектов, в условиях военного положения.

Если вину по этим статьям докажут, то им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.