Диверсанты атаковали военный госпиталь в Харькове

Одна из диверсионно-разведывательных групп противника, с которыми сражались подразделения Теробороны, Нацполиции, ВСУ при попытке выйти из города атаковала военный госпиталь. Все группы диверсантов были ликвидированы.

Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА, все группы диверсантов ликвидировали.

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О раненых или погибших украинских силовиках во время этого боя Синегубов не сообщает.

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