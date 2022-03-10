Диверсанты хотят проникнуть в Киев под видом эвакуированных украинцев, – Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что диверсанты всячески пытаются попасть в Киев. В частности, не отказываются от попыток заехать в столицу под видом эвакуированных украинцев.

В сводке Генерального штаба ВСУ 10 марта подчеркнули, что украинцы продолжают достойно защищать родную землю. Но это наталкивает диверсантов в очередной раз притворяться гражданскими. И на этот раз цинизм может возобладать.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

Среди эвакуированных в Киев могут быть диверсанты

В Генштабе отметили, что на Подольском направлении оккупанты продолжают удерживать такие населенные пункты:

Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, а также Демидов.

Сейчас враг стремится восстановить боеспособность своих подразделений, а также осуществляет перегруппировку. Не отказываются оккупанты и от желания заблокировать столицу с запада и юго-запада.

В Генштабе не исключают подготовку и проникновение ДРГ в Киев. А делать это они могут под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов.

Также известно, что враг пытается обманывать подразделения Сил обороны Украины. Для этого оккупанты тоже обозначают себя желтой лентой на рукаве. С этой целью наши военные будут носить желтую ленту также и на ноге. На это людям и рекомендуют обращать внимание, чтобы выявить военных из России.

Это интересно – Потери врага по состоянию на утро 10 марта – смотрите видео:

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!