Соответственно, для выполнения таких задач служащим требуется соответствующая подготовка. Об этом рассказал начальник штаба спецподразделения Kraken Константин Немичев, сообщает 24 канал.

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Какие требования к диверсантам из Kraken

Прежде всего следует понимать, что диверсии бывают разных типов. Это намеренные взрывные действия, которые могут быть направлены как на ликвидацию военных объектов, так и на дезорганизацию управления. Однако преимущественно говорится о работе в тылу противника, как, например, внезапный "хлопок" важного железнодорожного моста на оккупированной территории.

Немичев объяснил, что всегда все сводится к максимальному ущербу врагу на том стратегическом направлении, куда он двигается. Часто один или несколько диверсантов могут сорвать замысел большого формирования россиян, чтобы остановить продвижение.

Для диверсионной деятельности требуется специальная подготовка. Кто попадает в диверсионное подразделение, обязательно проходит подготовку по диверсиям. Диверсант должен быть морально стойким. Его основная цель – выполнить задание любой ценой,

– акцентировал начальник штаба спецподразделения.

Что такое Кракен Подразделение было создано при Главном управлении разведки Минобороны уже после полномасштабного вторжения россии в Украину. Он в основном действует на территории Харьковщины. Сюда проходят только те, кто отвечает жестким требованиям. Благодаря этому отбору бойцы Kraken очень хорошо себя проявили в выполнении разных задач и превратились в одну из страшилок пропаганды кремля. Среди них были не только те, о которых пока нельзя рассказывать, но и освобождение населенных пунктов.

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