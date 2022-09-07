Тому для виконання таких завдань службовцям потрібна й відповідна підготовка. Про це розповів начальник штабу спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев, повідомляє 24 канал.

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Які вимоги є до диверсантів із Kraken

Передусім варто розуміти, що диверсії бувають різних типів. Це навмисні підривні дії, які можуть бути спрямовані як на ліквідацію військових об'єктів, так і на дезорганізацію управління. Проте переважно мовиться про роботу в тилу противника, як, наприклад, раптова "бавовна" важливого залізничного мосту на окупованій території.

Немічев пояснив, що завжди все зводиться до максимальної шкоди ворогу на тому стратегічному напрямку, куди він рухається. Часто один або кілька диверсантів можуть зірвати задум великого формування росіян, щоб зупинити просування.

Для диверсійної діяльності потрібна спеціальна підготовка. Хто потрапляє у диверсійний підрозділ, обов'язково проходить підготовку щодо диверсій. Диверсант має бути морально стійким. Його основна мета – виконати завдання за будь-яку ціну,

– акцентував начальник штабу спецпідрозділу.

Що таке Kraken Підрозділ утворили при Головному управлінні розвідки Міноборони вже після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Він переважно діє на території Харківщини. Сюди проходять лише ті, хто відповідає жорстким вимогам. Завдяки цьому відбору бійці Kraken дуже добре себе проявили у виконанні дуже різних завдань і перетворилися на одну зі страшилок пропаганди кремля. Серед них були не лише ті, про які поки не можна розповідати, а й звільнення населених пунктів.

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