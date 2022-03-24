Диверсанты подстрекали украинских военных к "русскому миру", – СБУ
Источник:телеграм СБУ
Преступники, работавшие на Россию, пытались подстрекать украинских военнослужащих к антигосударственным действиям.
В частности, они "работали" в Кировоградской области. Службе безопасности Украины удалось их нейтрализовать.
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"Мы продолжаем системно разоблачать и задерживать коллаборантов и предателей", – подчеркнули там.
Так, сообщается, что представители диверсионно-разведывательных групп еще с начала полномасштабного вторжения России на Украину пропагандировали идеи "руZZкого мира", как пишут в СБУ.
Также они подстрекали украинских военных к антигосударственным действиям,
– отметили в ведомстве.
Они заверили, что все задержанные – будут отвечать за свои действия перед законом.