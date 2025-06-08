В ГПСУ рассказали цель российских диверсантов и где они наиболее активны

Россияне не оставляют свою диверсионную деятельность. Сейчас активность диверсионно-разведывательных групп больше всего наблюдается в пределах границы Сумской области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко в эфире "Мы – Украина".

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Что известно о российских диверсантах

Демченко объяснил, что вражеские ДРГ продолжают свою работу. По его словам, диверсанты наиболее активны на Сумщине. В частности, в районах, граничащих с Черниговщиной (на севере) и Харьковщиной (на юге).

Он объяснил цель диверсантов врага.

В первую очередь ставится задача выведать построение нашей обороны, чтобы в дальнейшем по позициям наших защитников бить из более мощного вооружения. Или же это минирование местности с надеждой, что на этих средствах подорвутся защитники. Или собственными силами попытки атаковать позиции защитников, чтобы взять в плен наших воинов,

– рассказал спикер ГПСУ.

Он подчеркнул, что все попытки врага разоблачались и по нему наносился удар, чтобы диверсанты не выполнили поставленных задач.

Спикер Государственной пограничной службы добавил, что ведется комплексная работа всех подразделений, которые находятся в обороне в пределах Сумщины, а также Харьковщины и Черниговщины. Хотя активность наибольшая проявляется в пределах Сумской области, угроза деятельности диверсионно-разведывательных групп противника для соседних областей остается.

Напомним, что агенты российских спецслужб взорвали легковой автомобиль, в результате чего ранен сотрудник прокуратуры 6 июня. Водитель услышал подозрительный звук и успел выбежать из транспорта. Подозреваемые – 30-летний исполнитель преступления и его 50-летний сообщник.