Попытки диверсий продолжаются: в Германии на подстанции снова произошел инцидент

Полиция Германии подозревает, что это уже третья попытка диверсии на подстанции, на этот раз в городе Дормаген, расположенном между Кельном и Дюссельдорфом. Там прохожий обнаружил подозрительный предмет.

Предполагается, что кто-то пытался умышленно вызвать короткое замыкание. Об этом пишет Spiegel.

Что известно об инцидентах на подстанциях Германии

После инцидента в Дормагене следователи получили письмо с признанием. Однако никаких дополнительных подробностей о его содержании не было обнародовано.

Также до сих пор непонятно, что именно обнаружил прохожий. Устройство сначала должны изучить эксперты, чтобы определить, подходило ли оно для атаки.

Кроме того, полиция Германии проводила операцию на подстанции в Гандеркезе недалеко от Бремена. Там возникли "подозрительные обстоятельства". Объект окружили полицейские, также был вызван вертолет для освещения объекта с воздуха.

К утру стало ясно, что непосредственной опасности нет.

Полиция продолжает дежурить на подстанции, но что именно произошло, неизвестно.

"Были замечания, которые потребовали проведения полицейского расследования", – лишь сообщили правоохранители.

Напомним, что несколько дней назад произошел сбой на подстанции в Берггайме, к западу от Кельна. Там было обнаружено несколько взрывных устройств.

Подобный инцидент также произошел в Бранденбурге. Следователи считают, что оба инцидента были актами неконституционного саботажа.