Припускають, що хтось намагався навмисно спричинити коротке замикання. Про це пише Spiegel.

Що відомо про інциденти на підстанціях Німеччини

Після інциденту у Дормагені слідчі отримали лист із зізнанням. Але жодних додаткових подробиць про його зміст не було оприлюднено.

Також досі незрозуміло, що саме виявив перехожий. Пристрій спочатку мають вивчити експерти, щоб визначити, чи підходив він для атаки.

Окрім того, поліція Німеччини проводила операцію на підстанції в Гандеркезе поблизу Бремена. Там виникли "підозрілі обставини". Об'єкт оточили поліцейські, також було запрошено гелікоптер для освітлення об'єкта з повітря.

До ранку стало зрозуміло, що безпосередньої небезпеки немає.

Поліція продовжує чергувати на підстанції, але що саме сталося невідомо.

"Були спостереження, які вимагали проведення поліцейського розслідування", – лише сказали правоохоронці.

Нагадаємо, що кілька днів тому стався збій на підстанції в Берггаймі, що на захід від Кельна. Там було виявлено кілька пускових пристроїв.

Подібний інцидент також стався в Бранденбурзі. Слідчі вважають, що обидва інциденти були актами неконституційного саботажу.