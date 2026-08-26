"Отчитывается лично перед Путиным": кто в России стоит за взрывами и диверсиями в ЕС

Россия продолжает гибридную войну с Западом. Для этого она устраивает систематические диверсии на важных объектах в странах ЕС.

Руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко рассказал, кто в России отвечает за подрывную деятельность в Европе.

Кто из россиян устраивает провокации в Европе?

Диверсии за рубежом, в частности в странах ЕС, курируют подразделения Главного управления Генерального штаба России (ГРУ):

Воинская часть 29155 – подразделение численностью около 400 человек, занимающееся зарубежными операциями. Среди его задач – диверсии, взрывы складов боеприпасов и военных предприятий, покушения и отравления.

– подразделение численностью около 400 человек, занимающееся зарубежными операциями. Среди его задач – диверсии, взрывы складов боеприпасов и военных предприятий, покушения и отравления. Центр 795 (в/ч 75127) – отдельная законспирированная структура, занимающаяся диверсиями и похищениями людей за рубежом. Она подчиняется непосредственно начальнику Генштаба России Валерию Герасимову. Он, в свою очередь, отчитывается лично перед Владимиром Путиным.

Напомним, что, по данным западной разведки, Россия проводит новую кампанию диверсий против оборонных предприятий в Европе. Для этого российские спецслужбы, вероятно, привлекают местные криминальные группировки.

Россия пытается действовать так, чтобы скрыть свою причастность и не спровоцировать прямой ответ НАТО.

Исполнителей находят через посредников, задания передают через мессенджеры, а за работу могут платить криптовалютой. При этом сами исполнители не всегда знают, кто на самом деле стоит за заказом.

Среди последних случаев – поджог здания эстонской компании Milrem Robotics, которая производит роботизированные системы и поставляет продукцию в Украину.

Подобные инциденты также фиксировались в Чехии, Литве, Болгарии и Италии.

По оценке западных чиновников, цель таких атак – не только нанести ущерб предприятиям, которые производят или поставляют оружие в Украину. Россия также пытается создать напряженность внутри НАТО и ослабить готовность европейских стран поддерживать Киев.