В Финском заливе повреждены два российских кабеля связи, соединяющие Санкт-Петербург и Калининград. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на береговую охрану Финляндии.

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Продолжаются ремонтные работы

В Финском заливе поврежден подводный кабель "Ростелекома". Россияне говорят о случае "внешнего воздействия".

В декабре 2024 года в этом же месте были повреждены подводные кабели, соединяющие Финляндию и Эстонию. Среди главных подозреваемых – Россия.

Ремонтные работы на "Ростелеком" кабеле "Балтика" начались 8 февраля, хотя о выходе оборудования из строя российская сторона сообщила финской еще 27 декабря.

Ранее в Норвегии задержали судно "Silver Dania" с российским экипажем, подозреваемое в причастности к повреждению оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией. Задержание состоялось по требованию властей Латвии, а судоходная компания из Бергена отрицает любую вину.

Впоследствии судно отпустили.