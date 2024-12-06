Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подкаст "Сопротивление.ФМ". Один из бывших участников российской армии Эрик рассказал о серьезных проблемах внутри военных структур.

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Собственно, эта бесконтрольность и позволяет легко проводить диверсии. В разговоре с военными легиона "Свобода России" он поделился собственным опытом и отметил, что отсутствие контроля и непрофессионализм в российской армии создают благоприятную среду для саботажа.

"Радиосвязь клал просто потому, что связистов не было. Никто даже не понимал, как это получалось. Коробки есть – ничего не работает", – говорит экс-военный.

"Никто ничего не контролирует"

Он также отметил, что боевые комплексы часто не доходят до места назначения в полном объеме. "Например, дали мне 100 снарядов, а доехало 4. Никто ничего не контролировал", – добавляет он.

Эти слова в очередной раз подтверждают сообщения о хаотичности организации в российской армии. Отсутствие координации и строгого надзора позволяет даже обычным военным осуществлять саботаж, который остается незамеченным.



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