Эстония полностью закроет границу с Россией с 1 декабря 2026 года

Эстония приняла решение закрыть все пограничные пункты на границе с Россией с 1 декабря 2026 года. Такой шаг стал ответом на попытку организовать вражескую диверсию на местном оборонном заводе.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна сообщил об этом 15 ноября в социальной сети X.

Как отреагировала Эстония?

Глава эстонского МИД подчеркнул, что враждебные действия Кремля не останутся безнаказанными. По его словам, перекрытие границы ограничит различные возможности агрессора.

Закрытие пунктов пропуска на границе уменьшит возможности России вести враждебную деятельность в Эстонии и усилит наши усилия по предотвращению обхода санкций,

– отметил Маргус Тсахкна.

Также дипломат уже проинформировал о принятых мерах своих коллег из Финляндии, Латвии и Литвы.

Поводом для закрытия границы стал инцидент, произошедший 14 ноября на эстонском оборонном предприятии Threod Systems, где производят беспилотники. На объекте зафиксировали неудачную попытку совершить диверсию, в которой МИД страны обвинило Россию.

По данным эстонской стороны, за организацией диверсии стояла российская военная разведка (ГРУ)