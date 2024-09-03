Там старяды: какие последствия диверсии на железной дороге в Мариуполе

Партизаны в Мариуполе организовали диверсию на недавно построенной железной дороге во временно оккупированном городе. Им удалось сжечь трансформатор, что приостановило военные перевозки.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что начало использования железной дороги в Мариуполе, вероятно, повлияло на наступление россиян вблизи Угледара. Ведь так враг мог с легкостью переправлять все необходимое для атак.

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Поврежденная железная дорога

Петр Андрющенко отметил, что железная дорога претерпела не слишком большое повреждение. Это был сознательный и контролируемый поджог членами Мариупольского сопротивления.

Они сожгли трансформатор, который отвечает за продвижение поезда на определенном участке железной дороги, которая расположена ближе к Мариупольскому порту,

– сказал он.

Советник городского головы Мариуполя объяснил, что это значительно усложняет логистику оккупантам. Пока они не заменят трансформатор, до тех пор не смогут вывести из порта тот военный груз, который завезли в город.

"Мы уверены, что там снаряды. И это означает, что эти снаряды пока не могут отправить в Волноваху, а дальше и Угледар. Надеемся, что нашим Силам обороны на передовой из-за этого будет легче", – подчеркнул он.

Что происходит возле Угледара: смотрите на карте

Как быстро смогут починить железную дорогу

Андрющенко подчеркнул, если оккупантам удастся найти необходимое оборудование для восстановления трансформатора, то железная дорога будет работать через несколько дней.

Однако был план, что обычно у россиян такого оборудования под рукой нет. Поэтому, по опыту Мариупольского сопротивления, ремонт у оккупантов будет занимать от двух недель,

– отметил советник городского головы Мариуполя.