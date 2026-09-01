Подстанцию возле большой электростанции в Германии атаковали самодельными ракетами, – СМИ

1 сентября в Германии произошла попытка диверсии на электроподстанции Турнов/Прайлак недалеко от Бранденбурга. Неизвестные повредили несколько линий электропередачи, в результате чего на расположенной неподалеку электростанции Йеншвальде произошел технический сбой.

Об этом пишет Märkische Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в службах безопасности и компании.

Что известно об инциденте?

Инцидент произошел утром во вторник, 1 сентября, на подстанции Турнов/Прайлак в Бранденбурге. Она расположена примерно в пяти километрах от электростанции Йеншвальде и используется для передачи электроэнергии от предприятия в сеть.

По данным немецких СМИ, неизвестные злоумышленники повредили несколько линий электропередач. При этом подстанция могла подвергаться воздействию не один раз.

Экстренные службы, прибывшие на место, обнаружили несколько устройств для запуска небольших ракет. Предварительно их описывают как самодельные конструкции, похожие на обычные новогодние ракеты.

Кроме того, на территории объекта были обнаружены другие взрывные и зажигательные устройства, которые еще не были использованы. На месте работали взрывотехники, которым предстояло обезвредить обнаруженные предметы.

По предварительным выводам, целью злоумышленников могло быть нарушение работы энергетической инфраструктуры и масштабное отключение электроэнергии на соседней электростанции.

Из-за повреждения линий электропередач на одном из энергоблоков электростанции Йеншвальде произошел технический сбой. Оператор сети 50Hertz подтвердил, что работа одной из линий на короткое время была прервана. В то же время ситуация не привела к масштабному отключению электроэнергии. По информации оператора, все линии в настоящее время снова работают, а общее электроснабжение населения не пострадало.

В компании отметили, что сотрудничают с соответствующими органами безопасности, которые устанавливают обстоятельства происшествия. Жителей региона также призвали быть особенно внимательными и сообщать в полицию о подозрительных людях или инцидентах.

Полиция подтвердила обнаружение вблизи подстанции нескольких самодельных взрывных и зажигательных устройств. В то же время правоохранители пока осторожно формулируют обстоятельства инцидента и не подтверждают все детали относительно использования именно ракет.

Расследование передано в Управление уголовной полиции земли Бранденбург. Правоохранители должны установить, кто стоит за повреждением энергетической инфраструктуры и какова была цель злоумышленников.

По данным полиции, население не ощутило непосредственных последствий инцидента. Угрозы для людей в результате обнаруженных устройств пока нет.

В то же время министр инфраструктуры Бранденбурга Роберт Крумбах назвал происшествие нападением на критически важную инфраструктуру. По его словам, повреждение таких объектов может представлять угрозу для надежности энергоснабжения, экономики и безопасности людей.

Почему электростанция Йеншвальде важна?

Электростанция Йеншвальде работает на буром угле и является крупнейшей в Бранденбурге. Ее установленная мощность составляет около 2 000 мегаватт, хотя в настоящее время работает лишь часть энергоблоков.

Станция обеспечивает электроэнергией регион, а также участвует в теплоснабжении города Котбус. Именно поэтому повреждение подстанции, обеспечивающей передачу электроэнергии от электростанции в сеть, могло иметь более серьезные последствия.

Один из блоков электростанции мощностью 500 мегаватт планируется вывести из эксплуатации в конце 2028 года в рамках постепенного отказа Германии от угля.