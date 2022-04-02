Диверсионные группы присутствуют на Львовщине, СБУ отрабатывает все вопросы, – Козицкий

На территории Львовской области присутствуют участники вражеского ДРГ, однако они не находятся в активной фазе. Служба безопасности Украины уже работает по этому вопросу.

Об этом рассказал в интервью изданию "Радио Свобода" руководитель военной администрации во Львовской области Максим Козицкий.

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Журналисты "Радио Свобода" вспомнили события 2014 года, когда в здании областной администрации группа провокаторов пыталась объявить так называемую "львовскую народную республику", однозначно имели целью вести подрывную деятельность.

На вопрос, какие есть риски сегодня от диверсантов, которые попадают или присутствуют во Львове, Максим Козицкий ответил, что участники российской ДРГ находятся на территории Львовщины.

Эти группы не находятся в активной фазе, они себя не проявляют активно, пытаются вести разведку критической инфраструктуры, последующих возможных ударов по объектам, ведут диверсионную работу по передвижению людей, технике. Это главные вещи. Мы не знаем планов диверсантов, можем догадываться и сейчас отрабатываются отдельные группы,

– рассказал руководитель Львовской ОВА.

Он заверил, что Служба безопасности Украины работает над вопросом диверсионных группировок во Львовской области.

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