Верховный Суд признал, что символика дивизии "Галичина" не относится к нацистской
Источник:Вячеслав Якубенко
Верховный суд Украины принял, что эмблема дивизии "Галичина", а именно золотой лев не принадлежит к нацистской символике. Эта "судебная эпопея" продолжалась 5 лет.
Адвокат Вячеслав Якубенко, представляющий интересы Украинского института национальной памяти, рассказал, что 5 декабря Верховный суд Украины определился, что золотой лев из эмблемы дивизии "Галичина" не принадлежит к нацистской символике.
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Золотой лев – не нацистская символика
Постановление Шестого апелляционного административного суда от 23 сентября 2020 года, подтвердившее право Украинского института национальной памяти утверждать, что символика дивизии "Галичина" не принадлежит к нацистской, оставили в силе.
Верховный Суд поставил точку в длительной судебной эпопее, инициированной еще 5 лет назад представителями "русского мира",
– сказал Якубенко.
Он уточнил, что Постановление ВС по делу № 826/11325/17 окончательное и обжалованию не подлежит.
Что предшествовало
- В 2017 году глава Украинского еврейского комитета Долинский потребовал, чтобы прокурор Львова привлек к ответственности участников, принимавших участие в мероприятиях в честь 74-летия дивизии СС "Галичина" и использовавших во время этого ее символику. Долинский мотивировал это тем, что дивизия являлась формированием в составе войск СС нацистской Германии.
- В том же году журналист одного из пророссийских изданий обратился в Институт за разъяснением: подпадает ли символика дивизии "Галичина" под запрет в соответствии с требованиями Закона 317.
- Тогдашний председатель УИНП Владимир Вятрович ответил, что согласно пункту 5 части 1 упомянутого Закона, где приведен перечень того, что именно считается нацистской символикой, нет символики "Галичины", поэтому она не является нацистской и запрещенной в Украине.
- После этого одна обеспокоенная гражданка обратилась в легендарный окружной админсуд Киева с требованием запретить Институту делать подобные выводы по символике Дивизии. Тогда иск был частично удовлетворен, теперь Верховный Суд подтвердил правомерность действий УИНП.