Верховный Суд признал, что символика дивизии "Галичина" не относится к нацистской

Верховный суд Украины принял, что эмблема дивизии "Галичина", а именно золотой лев не принадлежит к нацистской символике. Эта "судебная эпопея" продолжалась 5 лет.

Адвокат Вячеслав Якубенко, представляющий интересы Украинского института национальной памяти, рассказал, что 5 декабря Верховный суд Украины определился, что золотой лев из эмблемы дивизии "Галичина" не принадлежит к нацистской символике.

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Золотой лев – не нацистская символика

Постановление Шестого апелляционного административного суда от 23 сентября 2020 года, подтвердившее право Украинского института национальной памяти утверждать, что символика дивизии "Галичина" не принадлежит к нацистской, оставили в силе.

Верховный Суд поставил точку в длительной судебной эпопее, инициированной еще 5 лет назад представителями "русского мира",

– сказал Якубенко.

Он уточнил, что Постановление ВС по делу № 826/11325/17 окончательное и обжалованию не подлежит.

Что предшествовало